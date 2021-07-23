banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Bakan Koca'dan aşı mesajı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo Olimpiyatları resmen başladı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Tokyo'da ilk gün 3 Türk sporcu sahneye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin vurduğu Rize'ye gidiyor

Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı

İstanbul’da bayramın son günü çok sayıda vatandaş Bakırköy’deki Yeşilköy sahiline geldi. Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri ise çimlerde piknik yaptı.

Genel 23.07.2021, 18:40
Yeşilköy sahilinde bayramın son günü yoğunluk yaşandı
banner502

İstanbul’da bayramın son günü çok sayıda vatandaş Bakırköy’deki Yeşilköy sahiline geldi. Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri ise çimlerde piknik yaptı.

İstanbul’da bayramın son günü sıcak havanın da etkisiyle Bakırköy’deki Yeşilköy sahilinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazılarının da çimlerde piknik yaptığı görüldü. Sahile gelen vatandaşlar, tatilin tadını yüzerek, güneşlenerek ve piknik yaparak çıkardı.
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner501