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Yeşilırmak’ta boyu kadar balığı böyle yakaladı
Amasya’da yaşlı bir adam Yeşilırmak’ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Genel 13.01.2021, 09:10
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Amasya’da yaşlı bir adam Yeşilırmak’ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olağanüstü kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak’ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü. Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı.55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren yaşlı adam önce elindeki kesici aletle birkaç darbe vurdu. Sonra sırılsıklam olmasına rağmen takip ettiği balığı uzun uğraşı sonucu yakaladı. Nefes nefese kalması üzerine bir süre dinlenmesinin ardından solungaçlarından tutup kıyıya çıkardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Bazı vatandaşlar "Helal olsun dayı" diyerek alkışladı.
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