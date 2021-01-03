Yeşilhisar’ın tezenesinden koronaya bozlak
Yeşilhisar’a bağlı Karacabey Mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Duran Darar, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde Halk Ozanı Neşet Ertaş’ı örnek alarak bozlak yazdığını belirterek "Rahmetli Neşet Ertaş’ın yolunda gidiyorum" dedi.
Yeşilhisar’a bağlı Karacabey Mahallesinde ikamet eden 33 yaşındaki Duran Darar, korona virüs nedeniyle evde kaldığı dönemde Halk Ozanı Neşet Ertaş’ı örnek alarak bozlak yazdığını belirterek "Rahmetli Neşet Ertaş’ın yolunda gidiyorum" dedi.
Yazdığı bozlakta korona virüsün hayatımızda değiştirdiği şeyleri konu aldığını söyleyen Duran Darar "1987 Yeşilhisar doğumluyum. Yeşilhisarımızda bu aylarda aile toplantıları çok olurmuş, Arab aşı çorbası içmeleri yerel meyvelerimizin yenmeleri olurmuş. Ama bu son zamanlarda ülkeyi saran korona virüsünden dolayı artık herkes birbirinden kaçar oldu. Bir akşam bende korona virüs nedeniyle dışarı çıkmazken oturdum ve büyük üstat Neşet Ertaş’ı örnek alarak bir bozlak havasında türkü yazdım. Korona virüs ile alakalı" ifadelerini kullandı. Darar’ın bozlağındaki ifadeler ise şu şekilde;
Yaktın bizi korona, çıkmaz ettin sokağa
Hasret koydun kavim kardaşa
Düğünü, bayramı hasret ettin dosta
Sen neymişsin zalim korona
Büyükler el vermez, küçükler öptürmez oldu
Ana, babasına sarılmaz oldu
Hasret ettin milleti kavim kardaşa
Hastaneye varıp doktora ulaşmaz ettin
Ateşi çıkardı öksürüğü talan etti
Mağdur koydun milleti zalim koronaZaten derdimiz çoktu bitirdin bizi korona.
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