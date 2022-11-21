Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit, Bursalı şehit astsubayın ailesini ziyaret etti

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in ailesini ziyaret eden Yeşilçam’ın ünlü yıldızı Hülya Koçyiğit, üzüntülerini paylaştı.

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in ailesini Yeşilçam’ın ünlü yıldızı Hülya Koçyiğit ziyaret ederek, üzüntülerini paylaştı. Taziye ziyaretine Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat ve askeri yetkililer eşlik etti.

Ziyaret sonrası konuşan Hülya Koçyiğit, "Bu mübarek toprakları korumak için görevlendirilen bir evladımız. Ne zaman bir şehit haberi gelse bu ana yüreğim yanıyor. Ve o anda o şehidin ailesinin yanında olmak, o annenin gözlerinin yaşını silmek, ellerinden tutmak ve teselli etmek istiyorum. Yalnız değilsiniz biz sizin yanınızdayız demek istiyorum. Bu nedenle bugün ziyaret ettim aileyi. Şehit astsubayımızın son görüntüleri gözümün önünde. Bir kalleş terör kurşunuyla kaybettik. Ama şehitler ölmez diyoruz hep beraber. Onlar aramızda ve Allah huzurunda da en yüksek mertebede. Ailenin bu onurlu, gururlu duruşu beni de teselli etti. Kahramanca ülkemizi, topraklarımızı müdafaa eden bu evlatlarımız zaman zaman hakketmediği iftiralarla karşılaşıyorlar. Son zamanlarda Türk ordusuna atılan iftiralardan biri de kimyasal silah kullanarak karşı tarafı taciz etti diye. Bu iftiralar karşısında kınıyorum. Nice evlatlarımızı şehit verdik, bu son olsun diyorum" dedi.

Öte yandan, 12 Kasım 2022 tarihinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç, Bursa’da gözyaşları ve gururla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Şehitten geriye ise operasyon öncesi yürek burkan son görüntüleri kaldı.