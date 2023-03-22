Yeşil sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu toprağa verildi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda oynanan futbol karşılaşması esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu 5 aydır yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybeden Demirci Gençlik Spor oyuncusu Hüseyin Kaya toprağa verildi. Kaya’nın ağabeyi Niyazi Kaya, "Bu olayın sorumluları her kimse mutlaka yargı karşısında er yada geç hesap verecek" dedi.

Aydın Adnan Menderes Stadyumu’ndaki yan sahalarda 15 Ekim 2022 günü Aydın 1. Amatör Küme 3. Grup’ta, Demirci Gençlik Spor ile Hayri Usta Sportif Spor müsabakasının başlama düdüğü çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Demirci Gençlik Spor oyuncusu 29 yaşındaki Hüseyin Kaya, bir anda yere yığıldı. Özel araçla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’nın doktorlar tarafından yapılan kontrollerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan Kaya, doktorların tüm çabalarına rağmen 5 aylık yaşam savaşını bugün kaybetti. Kaya’nın ölüm haberi ailesi ve takım arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Kaya’nın cenazesi Efeler ilçesi Ovaeymir Camisi’ndeki Veysel Karani Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Konunun takipçisi olacağız"

Kardeşinin oynadığı müsabaka sırasında stadyumda ambulansın bulunmadığına dikkat çeken Niyazi Kaya, "Kardeşim, bundan 5 ay önce Ekim ayında Adnan Menderes Stadyumu’nda oynanan amatör müsabakada geçirdiği kalp krizi nedeniyle sahada baygınlık geçirdi. Müsabaka sırasında stadyumda herhangi bir ambulans bulunmadığı için herhangi bir müdahale yapılamadı. Olay anında zaman kaybı olmaması için apart topar sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı. O süreçten bu yana kardeşim yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı ancak bugün itibari ile hayatını kaybetti. Acımız çok büyük ve çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Gerekli yasal işlemleri önümüzdeki günlerde yapacağız. Bu olayın sorumluları her kimse mutlaka yargı karşısında er yada geç hesap verecek. Başka sporcu arkadaşlarımızın da bu tür üzücü vakalar ile karşılaşmamaları için gerekli mercilere başvuruda bulunacağız. Bu işin takipçisi olacağız ve arkasını bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.