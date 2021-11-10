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Yesevi Alperenler Derneğinden İYİ Parti’li Türkkan’a tepki

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştiren Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, “Bu alçak küfrün sahibi Lütfü Türkkan’ı ve sarf ettiği sözlerden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyoruz. Gazi Meclisimizden bir an evvel Lütfü Türkkan ile alakalı gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Genel 10.11.2021, 15:19
Yesevi Alperenler Derneğinden İYİ Parti’li Türkkan’a tepki

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştiren Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, “Bu alçak küfrün sahibi Lütfü Türkkan’ı ve sarf ettiği sözlerden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyoruz. Gazi Meclisimizden bir an evvel Lütfü Türkkan ile alakalı gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Yesevi Alperenler Derneği’ne üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne gelerek Bingöl’de şehit Tahir Gümren’in kardeşi Abdullah Gürmen’e küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican okudu.

“Edep ya Hu diyoruz”

Mican, basın açıklamasında, “Yesevi Alperenler Derneği olarak bugün burada son günlerde ülkemizde daha önce cereyan etmemiş bir çirkinliğe, edepsizliğe, ahlaksızlığa, başımızın tacı olan şehitlerimizin yakınlarına pespaye bir üslupla dil uzatma alçaklığına tepkimizi ortaya koymak ve diğer yandan Hollanda’daki bir platformun basın bildirisinde İslami cemaatlerin, Alperenlerin ve Ülkücülerin terörist addedilmesine yönelik açıklamalarına karşın cevap vermek için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle bu vatan için canlarını feda eden ve haklarını asla ödeyemeyeceğimiz kahramanlarımızın yakınlarına hangi sebeple olursa olsun aşağılık bir üslupla dil uzatanları şiddetle kınıyor, ayıplıyor, edep ya Hu diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır”

Mican, “Şehidimizin mukaddes ruhunu inciten, bizlere emaneti olan yakınlarına hakaret eden, milletin gözünün önünde öfkesini dışa vurup, şehidimizin abisine kafa kol yaparak konuşan ve bu vatan için can vermiş, bedenini pare pare olmuş şehidimizin direkt bacısının namusuna küfreden İYİ Parti’li sözde milletin vekili Lütfü Türkkan, bu aziz milletin bin yıllık tüm değer kodlarına ihanet etmiş, tüm şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır” dedi.

“Akıllara ziyan bir tablo ortaya çıkarmıştır””

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına tepki gösteren Mican, “Bu evrensel hukuk ve ahlaki normlara mugayir iğrenç vakanın akabinde bizler ve tüm milletimiz sözde vekilin görevden alınıp ihraç edilmesini beklerken maalesef gazi meclisimizin şerefli kürsüsünde daha da vahim bir olay yaşandı. İYİ Parti Grup Toplantısında Meral Akşener, Lütfü Türkkan’ın bu olayda olgun davrandığını, büyüklük gösterdiğini ifade etmiş, olayı basite indirgeyerek öfkesine yenik düştüğü yönünde beyanat vermiş, ayrıca şehit yakınını provokatörlükle suçlayarak akıllara ziyan bir tablo ortaya çıkarmıştır” diye konuştu.

“Şehidimizin abisini pornoculukla ve yavşaklıkla itham etmiştir”

Mican, konuşmasının devamında “Bir kadın olarak vekilinin şehidimizin bacısına yani bir başka kadına sarf ettiği galiz küfrü hazmedebilmiş, sindirebilmiş ve bu alçaklığı örtbas edebilmek için de bir siyasi parti başkanının üstelik de bir kadının ağzına yakışmayacak sözlerle şehidimizin abisini pornoculukla ve yavşaklıkla itham etmiştir. Kendilerinin Ülkücü bir misyona sahip olduklarını ve milleti tüm değerleriyle kucaklayacaklarını iddia edenlerin bu çelişkili durumun içler acısı olduğunu seyretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Lütfü Türkkan ile alakalı gereğinin yapılmasını bekliyoruz”

TBMM’ye seslenen Mican, “Bilmeliler ki Ülkücüler asla şehidine, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına hakaret etmez, ettirmez, siyasi ikballeri için egosuna yenik düşmezler. Eğer gerçekten bu vatanı seviyorlarsa İYİ Parti teröristlerle, devletimizi geriletmek isteyen küreselcilerle işbirliği içinde olmaktan vazgeçmeli, aralarına mesafe koyarak milli bir tavır sergilemeli, onu bunu provokatörlükle suçlamayı bırakıp, kendini çek etmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha bu alçak küfrün sahibi Lütfü Türkkan’ı, sarf ettiği sözlerden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyor, Gazi Meclisimizden bir an evvel Lütfü Türkkan ile alakalı gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

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