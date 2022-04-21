Yeryüzünde sadece burada yetişiyor

Dünya’da sadece Eber ve Akşehir göllerinde yetişen Eber Sarısı bitkisi Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlere tanıtıldı.

Yeryüzünde sadece Eber ve Akşehir gölleri çevresinde doğal olarak yetişen Piyan-Eber Sarısı (Vuralia turcica - Thermopsis turcica) bitkisi, hakkında İl Milli Eğitim ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen protokol çerçevesinde öğretmenlere yönelik Eber Türü Tanıtımı ve Biyolojik Çeşitlilik Eğiticilerin Eğitimi Semineri gerçekleştirildi. Seminer hakkında yapılan açıklamada, “Eber Sarısı ülkemizdeki en dar yayılışı olan bitki türlerinden biridir. Nesli kritik düzeyde tehlikededir, çok yakın bir gelecekte yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagil türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek türdür. Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynaktır. Öğrenelim, bilelim ve koruyalım” denildi.