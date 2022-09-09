Yerli ve milli silah ve silah sistemleri vatandaşlardan büyük ilgi gördü

Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı dolayısı Milli Savunma Bakanlığı tarafından Balıkesir’in Edremit ilçesinde harp silah, araç ve gereçlerinin tanıtıldığı ve fotoğrafların gösterildiği sergi büyük ilgi gördü.

Edremit ilçesi Şehit Hamdibey Meydanında açılan silah ve silah sistemlerinin tanıtıldığı ve Zaferin 100. Yılında Türk Ordusu isimli fotoğraf sergisi açıldı. İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında açılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Silah ve silah sistemleri sergisinde büyük çoğunluğu yerli ve milli silahlar vatandaşlara tanıtıldı. Vatandaşlar askerlerden silahlar hakkında bilgiler aldı. Silahları ve silah sistemlerini yakından inceleme fırsatı buldular.

Fuar ziyaretçisi Hüseyin Çoker “Atatürk’ümüzün kurduğu ordunun nerelerden nerelere geldiğini görmek güzel. Çünkü çocuklarımız okullarında tarih okuyorlar. Böyle kara sabanlarla, tırmıklarıyla savaşan toplumdan böyle modernize olmuş silahları görmelerine, değişimi canlı yaşamasını isteyerek getirdim çocuklarımı. Tabii biz de hepimiz askerlik yaptık. Bu kadar değişim, bu kadar modernizasyon bizi çok onurlandırdı, çok mutlu olduk. Aslında silahlı kuvvetlerin bu tip etkinlikleri, halka açık gösteri daha sık yapmalı. Biz de yakından takip etmiş oluyoruz ve gururlanıyoruz. Hakikaten dünya zaten tam bir savaş ortamında; ama bunları görünce daha gönül rahatlığıyla korkusuzca geleceğe bakabiliriz. Türk ordusunun bu modernizasyonu gördükten sonra daha da gurur duyuyorum.” dedi.

Silah ve silah sistemleri fuarında yerli ve milli üretim haberleşme sistemleri, savunma sistemleri, tabancalar, tüfekleri, keskin nişancı tüfekleri, roket atarlar, roket sistemleri, hava savunma sistemleri, toplar, uçak savalar ve zırhlı muharebe araçları yer aldı. Silah ve Silah sistemlerine özellikle gençler ve çocukların büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Ayrıca kurulan sahra mutfağında katılımcılara çorba ve poğaça ikramı yapıldı.