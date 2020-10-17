Yerli ve milli balonlar Kapadokya semalarında
TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ SICAK HAVA BALONLARI 2019 YILINDA NEVŞEHİR’DE ÜRETİLMEYE BAŞLANDI. ARADAN GEÇEN BİR YILIN ARDINDAN TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ SICAK HAVA BALONLARI YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ GÖKYÜZÜ İLE BU SABAH SAATLERİNDE BULUŞTURMAYA BAŞLADI.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve milli sıcak hava balonları gökyüzü ile buluştu.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonları 2019 yılında Nevşehir’de üretilmeye başlandı. Aradan geçen bir yılın ardından Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistleri gökyüzü ile bu sabah saatlerinde buluşturmaya başladı. Pasha Balloons Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yaptığı açıklamada, hedeflerinin tüm dünyada yerli ve milli balonların uçmasını sağlamak olduğunu belirtti. Aydoğan, “Geçen sene Ekim ayında ilk yerli üretim balonumuzu uçurmuştuk. Bugün de yaklaşık 6 balonumuz bir ticari firmamızla beraber yolcu uçuşlarına başlıyor. 28 kişilikten 4 kişiliğe kadar değişik ebatlardaki balonlarımız artık Kapadokya’daki misafirlerimizi yerli üretim olan balonlarımız ile taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız, bugün ilk uçuşlarını misafirlerimiz ile beraber gerçekleştirecekler. Tüm tip balonlarımızla beraber bugün gökyüzünde yerli balonlarımızı görmenin mutluluğunu yaşayacağız. Hedefimiz tüm dünyanın farklı noktalarında yerli ve milli balonlarımızın uçmalarını sağlamak” dedi.
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