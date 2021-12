Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın şehir hastanelerinde uygulanmasına başlandı

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ANKARA (AA) - Yaygın kullanımına başlanan TURKOVAC aşısı, Ankara Şehir Hastanesinin Genel Hastane bölümünde de uygulanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaşın aşı yaptırmak için sıraya girdiği hastanenin 10 aşı odasında TURKOVAC yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre aşı odası sayısının artırılabileceği belirtiliyor.

TURKOVAC aşısı yapılan Gazi Koç, iki doz BioNTech aşısı yaptırdığını, hatırlatma dozu için de TURKOVAC'ı beklediğini belirtti. Koç, "Dün Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da TURKOVAC aşısı yaptırdı. Ben de Türk hocalarımıza güvenerek yerli aşıyı tercih ettim." ifadesini kullandı.

Daha önce üç doz Sinovac aşısı yaptırdığını ifade eden Fatih Topaloğlu ise "Hatırlatma dozu olarak yerli aşımız TURKOVAC'ı bekledim ve aşımı oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

"İlgi büyük"

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş, bugün şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan yerli aşıya ilişkin "e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor." dedi.

Ateş, TURKOVAC'ın uygulanmaya başlandığı Ankara Şehir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TURKOVAC aşısı yaptırdığını hatırlattı.

Tüm şehir hastanelerine aşıların transferinin dün itibarıyla tamamlandığını ve randevuların açıldığını aktaran Ateş, Ankara Şehir Hastanesinde de aşılamanın başladığını bildirdi.

Ateş, "Ankara Şehir Hastanesinde bugün sabah itibarıyla 50'nin üzerinde aşı yaptık. e-Nabız üzerinden binin üzerine kabul edilen aşı randevusu var. Gördüğümüz kadarıyla aşımıza talep katlanarak artıyor." ifadesini kullandı. İhsan Ateş, randevular içerisinde daha önce hiç aşı yaptırmayanların da bulunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan ise "Kendi aşımızı üretiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kendisinin de dün TURKOVAC aşısı yaptırdığını belirten Turan, aşı yerinde hafif ağrı ve kas ağrıları yaşadığını, sabah saatlerinde bu etkilerin sona erdiğini anlattı.

Sema Turan, "TURKOVAC'ı bekleyen çok sayıda vatandaşımız vardı. Bugün o yoğun ilgiyi görüyoruz. Bu ilgi gerçekten çok değerli." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorusu üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre aşılara acil kullanım onayının verilmesi için yeterli güvenlik ve etkinlik verisinin olması gerektiğini dile getirdi.

Etkinlik ve güvenlik verilerine dair tüm evrakların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunulduğunu anımsatan Kayıpmaz, bu kurumdaki Bağımsız Veri İzleme Komitesinin verileri değerlendirdiğini aktardı.

"Aşılar gerekli kriterleri karşıladığında acil kullanım onayı veriliyor"

Aşılarda güvenliğin önemine dikkati çeken Kayıpmaz, verileri inceleyen bağımsız bilim insanlarının, gerekli kriterleri karşıladığında aşılar için acil kullanım onayı verdiğini, sürecin de bu şekilde işletildiğini belirtti.

TURKOVAC'ın etkinliğinin ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya yönelik Kayıpmaz, ilerleyen günlerde detayların kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği Kovid-19 Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Bedia Dinç de soru üzerine ihtiyaçlara göre üretime devam edileceğini kaydetti.

İstanbul

Acil kullanım onayı alan ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde üretilmeye başlanan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın İstanbul'a ilk sevkiyatının dün yapılmasının ardından, şehir hastanelerine dağıtımı gerçekleştirildi.

Randevu aldıkları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinin önünde sıra oluşturdu.

"Aşımıza güveniyoruz"

İlk doz aşısını TURKOVAC olan 40 yaşındaki Mehmet Ali Kızıldağ, bütün riskleri alarak bugünü beklediğini söyledi.

Kızıldağ, "Türk hekimlerimize fazlasıyla da itimat ettiğimizden dolayı bugüne kadar bekledik. Çok şükür bugün de aşımızı olduk. Vatanımıza, milletimize, tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün emeği geçen Sağlık Bakanımıza, hepsine tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Herkesi aşı olmaya davet eden Kızıldağ, "Gece 24.00'te randevu aldık. İşimizi gücümüzü bıraktık geldik." dedi.

45 yaşındaki Halil Çebi, "Biz devletimize güveniyoruz. Aşımıza da güveniyoruz. Herkes devletine güvenip gelip aşısını olsun. İnşallah bu pandemiyi de bu şekilde atlatalım." ifadelerini kullandı.

İki doz BioNTech aşısının ardından hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı tercih eden 56 yaşındaki Ömer Lütfi Kızıloğlak, bir süredir yerli aşıyı beklediğini dile getirdi. Kızıloğlak, "Yerli olduğu için güvencemiz var. Kendi aşımız varken, herkese onu tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

72 yaşındaki Mehmet Somalı, iki doz BioNTech aşısı olduğunu belirterek, "Üçüncü aşıyı, akşam Sağlık Bakanımız aşı olurken televizyonda seyrettim. Zaten uzun zamandan beri bekliyordum TURKOVAC aşısını. Kendi hocalarımız, profesörlerimiz, doktorlarımız bu aşıyı ürettiler. Bu aşıyı arzu ederek, koşarak geldim. İlk önce yaptırayım istedim." dedi.

Yerli aşının uygulamaya girmesinden duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti vurgulayan Somalı, bütün Türk milletine bu aşıyı olmalarını tavsiye etti.

"Dünyanın birçok ülkesine de umut olabilecek bir aşı"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, TURKOVAC aşısının uygulanmaya başlamasının Türkiye için bir gurur günü olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yiyit, salgın gibi ilerleyen süreçte neyin ne olacağının bilinmediği bir bilinmezliğe yürünen ortamda, bir ülkenin elinde kendi aşısının olmasının her zaman güven vesilesi olduğunu belirtti.

TURKOVAC'ın inaktif bir virüs aşısı olduğunu hatırlatan Yiyit, şunları kaydetti:

"Bu ne demek? Virüsün zayıflatılmış hali var içinde. Çocukluk aşılarından bugüne bildiğimiz teknolojiden bahsediyoruz. 2 ile 8 derece aralığında yani buzdolabı şartlarında saklanabilecek bir aşıdan bahsediyoruz. Bu başka bir kazanımı getirecek aslında. Şu an dünyanın birçok ülkesinde belki eksi 70 şartlarını sağlamak mümkün olmayabilir. Ama bu aşıyı (TURKOVAC) çok rahat, taşıma çantalarıyla ve standart buzdolaplarıyla çok uzun süre saklayabilirsiniz, transfer edebilirsiniz. Belki de farklı aşıların saklanma zorluklarının da üstesinden gelebilecek, dünyanın belki birçok ülkesine de umut olabilecek bir aşıdan bahsediyoruz. İnsanlık adına iyi bir başlangıç oldu bugün diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Hatırlatma dozlarında heterojen aşılama diye bir durum söz konusu"

Nurettin Yiyit, TURKOVAC'ın hatırlatma dozu olarak da uygulanabildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Hatırlatma dozlarında heterojen aşılama diye bir durum söz konusu. Aşıların hepsi 2 doz olarak planlanmıştır. Akabinde gelen dozları bazen yanlış tanımlıyoruz, üçüncü doz dördüncü doz diye. Aslında onlar hatırlatma dozları. Nasıl ki hastalık geçtikten belli bir süre sonra bağışıklığınız düşüyor ve tekrar hasta olabiliyorsanız, aşı olduktan belli bir süre sonra da aşının koruyuculuğu düşüyor. Aynı hastalıkta olduğu gibi. Sonra onu hatırlatma dozlarıyla tekrar canlandırıyorsunuz. Bu hatırlatma dozlarında aslında farklı alternatif teknolojilerle üretilmiş aşıların önünü açtık. Yani, ilk olduğunuz aşının üzerine istediğiniz teknolojideki aşıyla devam edebiliyorsunuz. TURKOVAC da hatırlatma dozu olarak kullanılabilecek şekilde sistemde tanımlanmış."

"Hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı"

TURKOVAC'ın Omicron varyantına karşı etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Yiyit, her varyantın ayrı bir dinamiği olduğunu ve her dalgada farklı aşılama şekilleriyle yol yürüdüklerini dile getirdi.

Bu dalgada artık hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen Yiyit, şunları kaydetti:

"Çok hızlı bulaşabilen ve aşılara karşı hassasiyeti biraz düşük olan bir varyanttan bahsediyoruz. O yüzden yeni dalgada önemli olan bir önceki aşıdan en az 3 ay geçmiş olan vatandaşların bir an evvel hatırlatma dozlarının olması. Aşımız SinoVac ile benzer olduğu için onun oranlarından ve faz çalışmalarından etkili olduğunu biliyoruz. Ama Omicron için ne kadar etkili, bunu konuşmak için zaman lazım. Çünkü aşımız ve Omicron daha yeni bir araya geldiler. İlerleyen zamanlarda Omicron varyantı üzerindeki etkinlik oranını yapılacak çalışmalarla söyleyeceğiz. Ama eski tecrübelerimiz ve faz çalışmaları, etkili bir aşı olduğunu gösteriyor."

"Dün açar açmaz 500 civarında randevu dolmuştu"

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yerli aşı için randevuların dün geç saatlerde tanımlanmasına rağmen randevuların bir çoğunun dolduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz 1000'li bir rakamdı. Bugün o rakam çok rahat oluşacak ve geçecek gibi duruyor. Çünkü dün açar açmaz 500 civarında randevu dolmuştu. Günlük hala randevu alınabiliyor. Milli ve yerli hassasiyetleri yüksek olan bir toplumuz. İşin içinde böyle yerlilik ve millilik bir araya geldiğinde, bir de aşının içinde Türk kelimesi geçince herhalde biraz daha gönülleri okşuyor. Biraz daha insanları teşvik edici oluyor. Yetişkin nüfusumuzda yüzde 20 gibi hala aşı takvimi tamamlamamış bir nüfus var. İnşallah onların tamamlamasına vesile olur diyoruz."

Balıkesir

TURKOVAC'ın hastaneye ulaştığını öğrenip sabahın ilk saatlerinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde gelerek kaydolan kişiler, aşılarını yaptırdı.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Korhan Sığ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli ve milli aşıyı uygulayan ilk sağlık kuruluşlarından olmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aşıyla ilgili Türk bilim insanlarının çok eforlu bir çalışma yürüttüğünü belirten Sığ, "Hastanemiz, aşımızın bilimsel çalışmasına da katkıda bulundu. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya ve Kovid-19'u TURKOVAC aşımızla yenmeye çağırıyoruz." dedi.

TURKOVAC aşısı yaptıranlardan Yaşar Özer ise aşının Balıkesir'e ulaştığını duyunca sabah hastaneye geldiğini ifade ederek, "Hastanedeki arkadaşlar çok hoş karşıladılar, Allah razı olsun. Yerli aşımız çıktığı için çok heyecanlandım, hala üstümde o heyecanın teri var. Yerli aşımız çıktığı için gururluyuz." ifadesini kullandı.

Burhan Kırdar da iki doz BioNTech yaptırdığını, Türk bilim insanları ürettiği için hatırlatma dozunu TURKOVAC olmak istediğini bildirdi.

Adana

TURKOVAC'ın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştığını öğrenip sabahın ilk saatlerinde gelerek kayıt yaptıran kişiler aşılarını yaptırdı.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, gazetecilere, yerli aşının bugün sabah itibarıyla hastanelerinde uygulanmaya başladığını söyledi.

Aşı odalarında ilk aşıların yapılmaya başlandığını dile getiren Çetinkünar, "18 yaşından büyük ilk defa aşı olacaklar ya da 3. doz aşısını olmamış kişilere hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ı uygulayabiliyoruz." dedi.

Çetinkünar, hastaları TURKOVAC konusunda bilgilendirerek aşıları yaptıklarını ve talebin artmasını beklediklerini ifade etti.

Yeni varyantların çıkmasıyla Kovid-19 vaka sayısında artış olduğunu aktaran Çetinkünar, "Bu hastaneye yatış oranlarına yansımadı. Hastaneye yatış oranları artmadı. Toplumsal bir öğrenilmişlik olduğundan dolayı halkımız da aşıya rağbet göstermeye başladı. Son iki aya kadar günlük 200-300 olan aşı sayımız, son bir aydır 500-600'e çıktı." diye konuştu.

Aşılarını yaptıranlardan sağlıkçılara teşekkür

TURKOVAC aşısı yaptıran İsmail Hakkı Özbek (74), yerli aşının uygulamaya girmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Sinovac ve BioNTech aşısı yaptırdığını belirten Özbek, "Bu sefer 'TURKOVAC çıktıysa bunu yaptıracağım.' dedim. Bakanımız TURKOVAC vurdurdu, ben de onu tercih ettim. Bizim aşının en iyisi olacağına inanarak geldim. Biz de aşıyı bulduk Allah'a çok şükür. Aşının bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tahire Ağaoğlu (48) da üçüncü doz aşısını yaptırmak için hastaneye gittiğinde TURKOVAC olduğunu öğrenince bunu uygulatmaya karar verdiğini aktardı.

Hastanenin bilgi işlem biriminde çalışan Hasan Koyuncu da yerli aşı olduğu için üçüncü dozda TURKOVAC'ı tercih ettiğini dile getirerek "Herkesi TURKOVAC olmaya davet ediyorum. Yerli ve milli aşı. Bugüne kadar herhangi bir yan etki görülmedi. Aşı olmayan herkesi bu aşıyı yaptırmak için hastaneye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Yozgat

Acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Yozgat Şehir Hastanesinde de uygulanmaya başlandı.

Başhekim Dr. Mustafa Kozan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

İlk yerli aşıların yapıldığını belirten Kozan, "Bir yan etki görmedik. Güvenilir olduğu kanıtlanmış bir aşımız, herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Hatırlatma doz aşısını TURKOVAC olabiliriz." dedi.

TURKOVAC aşısı yaptıran AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir de mutlu olduğunu dile getirerek, "TURKOVAC, Cumhurbaşkanı'mızın bizzat üzerinde durduğu konulardan birisiydi, müjdeyi verdi, ayrı bir mutluluk içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bursa

Bursa Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da yerli aşının şimdilik sadece bu hastanede uygulandığını bildirdi.

Daha önce hangi aşıyı olursa olsun isteyenlerin hatırlatma dozlarını TURKOVAC yaptırabileceğini belirten Yavuzyılmaz, "Aşı yaptırmayıp yerli ve milli aşımızı bekleyenler vardı. Onlar da randevularını alarak yerli aşımızdan yaptırabilirler. İlk gün olmasına rağmen yerli aşıya olan ilgiden memnunuz." dedi.

Dördüncü doz aşısını TURKOVAC yaptıran 62 yaşındaki Kamil Yılmazgil ise hatırlatma dozu için yerli aşıyı beklediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Eskişehir

Eskişehir Şehir Hastanesinde TURKOVAC aşısı yaptıran kişilerden emekli polis memuru Kazım Selvi de salgının ortaya çıkmasının ardından dış ülkelerde üretilen aşılar yerine milli ve yerli imkanlarla insanlığın hizmetine sunulan TURKOVAC'ı beklediğini söyledi.

Selvi, "Milli aşımız faaliyete geçirildikten sonra randevu alarak hemen bugün aşımı oldum. İlk defa Kovid-19 aşısı oluyorum. Milli aşımızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Diğer aşılar da mutlaka iyidir ama milli olmasından dolayı vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Konya

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı talimatıyla ile gönderilen yüzde 100 yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Konya Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandığını belirtti.

Aşı zamanı gelen vatandaşları bir kez daha aşı yaptırmaya davet eden Özkan şunları kaydetti:

"TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, Konya Şehir Hastanesine randevulu ya da randevusuz bir şekilde giderek aşıların yaptırabilir. TURKOVAC şu an için sadece 18 yaş üstü vatandaşlara hiç aşı olmamış kişilere birinci doz olarak ve herhangi bir aşı ile 2 doz aşılanmış kişilere hatırlatma dozu olarak uygulanıyor."

Aşı yaptıran Ömer Bozkuş, hatırlatma aşısı için TURKOVAC'ı beklediğini ifade ederek "Aşımı oldum, şu anda hiçbir sıkıntı yok, şu an gayet iyiyim. TURKOVAC'ı bekliyordum. Milli olduğu için güven veriyordu." dedi.

Daha önce iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech olduğunu belirten 62 yaşındaki Mustafa Yaşar, "4. aşıyı TURKOVAC istedim. Aşıya güveniyorum." ifadesinin kullandı.

Tekirdağ

TURKOVAC'ın Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine ulaştığını öğrenip randevu alıp gelen kişiler, aşılarını yaptırdı.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, yerli aşının şehir hastanesinde yapılmaya başlamasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Kalkan, şöyle devam etti:

"Çok heyecanlıyız, yerli aşının milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz. Halkımızı hatırlatma dozunu yaptırmaya, şehir hastanelerimize davet ediyoruz. Çok farklı sebeplerle bugüne kadar aşılanmaktan imtina eden vatandaşlarımızı kendi ürettiğimiz güvenli, etkili, kendi milli ve yerli aşımız vatandaşlarımızı bekliyor. Büyük bir inançla, azimle, emekle bilim insanlarımızın ve hekimlerimizin ürettikleri bu aşı, mağdur edilmiş insanlığın da hizmetine açık olmasıyla, onlar için de bir imkan sunmasıyla, her türlü takdiri hak ediyor."

Yerli aşının ülkenin gurur duyduğu bir hizmet olduğunu vurgulayan Kalkan, "İki gün önce Sayın TBMM Başkanımız Mustafa Şentop da TURKOVAC aşısı olarak hem Tekirdağ'ımıza hem Trakya'mıza gerçekten çok önemli bir mesaj verdi. Biz buradan emeği geçen devlet büyüklerimize, başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Meclis Başkanımıza ve Bakanımıza da saygılarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başhekim Lütfi Çağatay Onar da Tekirdağ'a ilk etapta 3 bin 750 doz aşı geldiğini anlatarak, herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı olan Şule Yadigar ise hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdığını belirterek, yerli aşının ülkeye ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.​​

Manisa

Manisa Şehir Hastanesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan aşılamaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.

TURKOVAC uygulananlardan Ömer Tekeş, hatırlatma dozunda yerli aşıyı tercih ettiğini belirterek, "Yerli olması sebebiyle tercih ettim, 3. dozumu yaptırdım. Daha güvenilir hissediyorum, o yüzden tercih ettim." dedi.

Mehmet Yıldız da iki aşısını Sinovac, 3. dozunu BioNTech olduğunu kaydederek, "Dördüncüyü, merak ettim yerli aşıyı oldum. Ne mutlu bize, böyle bir aşı geliştirebildik." diye konuştu.

Bitlis'ten misafir olarak geldiği Manisa'da aşısını yaptıran Raşit Erdoğan, daha iyi olduğunu düşündüğü için hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih ettiğini söyledi.

Kayseri

Kayseri Şehir Hastanesinde de acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısının uygulanmasına başlandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Kalp Damar Hastanesi aşı bölümünde randevu alan vatandaşlara TURKOVAC aşısı uyguladı.

Aynı zamanda Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Çelik, Erciyes Üniversitesince geliştirilen TURKOVAC aşısıyla gurur duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Omicron varyantına değinen Çelik, vaka sayılarının gün geçtikçe arttığına dikkati çekti.

İstanbul'da varyantın yaygın görüldüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Belirtileri gerçekten üst solunum yolları enfeksiyonlarına çok benziyor. Diğer tipik Kovid'te gördüğümüz klinik tablodan biraz farklı tablosu var. Henüz Kayseri'de tespit edilmedi, bu bizim için mutluluk verici. Ancak yılbaşının yaklaşması, tatilin başlamasıyla bu bulaşın artacağı yönünde endişelerimiz var. Tüm vatandaşlarımızdan hatırlatma dozunu yaptırmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu dozlar yaklaşık 10 haftadan sonra vücut tarafından unutulmaya başlanıyor. Omicronda da bu tür aşılar maalesef iki dozda kaldığı zaman koruyucu antikor düzeyi azalıp başarısızlık riski artıyor. O yüzden hatırlatma dozu çok önem kazanıyor. Hatırlatma dozunun yanında vatandaşlarımızdan maskelerini düzgün kullanmalarını istiyoruz. En önemli şey hala bu. Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi de böyle. Lütfen maskelerimize dikkat edelim, kalabalık ortamlarda bu dönemlerde bulunmamaya çalışalım."

İl Sağlık Müdürü Benli de Omicron dalgasına yakalanmadan önce aşıların tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer ise yerli TURKOVAC aşısının Kayseri'de geliştirilmesinden gurur duyduklarını ifade ederek, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Aşı uygulanan Yasin Yıldız da aşıdan önce hastalığa yakalandığını, kronik kalp hastası olduğu için ağır geçirdiğini ve 10 gün Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.

Yıldız, dördüncü doz aşıda TURKOVAC olmayı tercih ettiğini belirterek, aşıyı geliştirenlere teşekkür etti.