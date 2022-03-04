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Yerli haber uygulaması GZT yenilendi

Son dönemlerde yaşanan olaylar güvenilir haber uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Sosyal medyaların algoritma ve ideolojik tavrına karşı yerli bir haber uygulaması olarak öne çıkan GZT, güncellenen versiyonuyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Genel 04.03.2022, 13:32
Yerli haber uygulaması GZT yenilendi

Son dönemlerde yaşanan olaylar güvenilir haber uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Sosyal medyaların algoritma ve ideolojik tavrına karşı yerli bir haber uygulaması olarak öne çıkan GZT, güncellenen versiyonuyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Gelişen teknoloji sadece kullanılan araçların gelişmesini sağlamakla kalmadı aynı zamanda bilgiye erişim ve yöntemlerinde de ciddi değişimler meydana getirdi. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı, olup biteni çoğunlukla cep telefonu başta olmak üzere mobil araçlardan takip etmeye başladı. Ancak bu durum, özellikle de son yıllarda ciddi bir bilgi kirliğini, ideolojik tavırları ve algoritmaların sözünün geçtiği dev mecraları ortaya çıkardı. Albayrak Medya’nın dijital medya markası GZT böyle bir ortamda çok kısa sürede Türkiye’nin en çok tercih edilen haber uygulamalarından biri oldu.

“Haber deneyimini şimdi güncelle” mottosuyla yeni versiyonunu duyuran GZT, eklenen özellikleriyle, kaliteli içerikler sunan alt markalarıyla, sosyal medya diliyle hazırlanan nitelikli haberleriyle, özgün video içerikleri ve infografikleriyle iddiasını sürdürüyor. Bir platform olarak altında 25 markayı bulunduran GZT, Türkiye’nin yerli haber uygulaması olarak yükselişini sürdürüyor.

GZT’nin yenilenen yüzü ve geliştirilen özellikleri arasında tüm gelişmelere yönelik anlık bildirimler, kanal takip etme, deneyim özelleştirme, editörlerle yorum paylaşımı ve sohbet imkanı gibi özellikler bulunuyor. Aynı zamanda gelişmiş profil tercihleriyle ‘kaldığın yerden devam et’ seçeneği, gazete manşetlerini anında takip edebilme seçeneği, kaliteli fotoğraf ve videolarla artırılmış kullanıcı deneyimine ek gece modu, beğeni ve kaydetme özellikleriyle geçmişe dönük tarama şansı da GZT severlere sunuluyor. Kullanıcılar sürekli güncellenen manşetleri ile gündemi sıcağı sıcağına GZT’den takip edebiliyorlar. Güncel hava durumu, ligler hakkında bilgi, döviz ve asetler odaklı ekonomi chart’ları bulunuyor.

“Günlük 5 milyon kişiye temas ediyoruz”

GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, ürettikleri özgün içerikleri insanların sıkça kullandığı sosyal medya uygulamaları üzerinden takipçilerine ulaştırdıklarını belirterek “GZT günlük 5 milyon kişiye temas ediyor, böylesine geniş bir kitlenin önemine dikkat çekmek isterim. Sosyal medya mecraları yapıları itibariyle içerik oluşturucular tarafından ayakta kalıyor. Dijital dünyada özel içerik platformları yakın gelecekte çok daha önemli birer oyuncu olacak. Biz de bu vizyonla GZT’yi bir platform olarak kurguladık ve yatırımlarımızı da buna göre yapıyoruz” dedi.

Tek bir uygulamayla her şey elinizin altında

GZT’nin haber ve bilgiye dair içerikleriyle fark oluşturmaya devam edeceğini anlatan Gezer, “GZT imzasıyla yayınladığımız içeriklerin dijital medya diliyle hazırlanıyor oluşu bizi diğer tüm platformlardan ayıran en önemli özelliklerden biri. Yeni güncellenen uygulamamızla hem dijital markalarımız hem de kurumumuz bünyesinde yayıncılığını sürdüren dergilerin dijital yansımalarına erişim çok daha kolay olacak. Uygulamamızda 20’yi aşkın markayla okuyucularımızı karşılıyor olacağız” ifadesini kullandı.

“Kriz anlarında en doğru adres olacağız”

Medya kuruluşlarının kriz anlarında ciddi bir performans ortaya koyduğunu, özellikle genç nesil takipçiler tarafından dikkatle takip edildiğini anımsatan Gezer, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu noktada tamamen yerli bir haber uygulamasına duyulan ihtiyaç öne çıkıyor. Yeni medya kodlarıyla benimsediğimiz yayıncılığı gerek gündelik yaşantıda gerekse kriz anlarında devreye alacak olmamız bir hayli önemli. Son yıllarda birçok örneğini tecrübe ettiğimiz sosyal medya uygulamalarının tavrı, özellikle habercilik alanında güvenli bir liman olmanın gerekliliğini gözler önüne seriyor. GZT olarak algoritmalar, yönlendirmeler ve ideolojik yaklaşımlarla değil, gerçeğin ve güvenin gücüyle hareket edeceğiz.”

Dijital mecralarda ‘güven’ hiç olmadığı kadar önemli

Gezer’e göre dünyanın son dönemlerde yaşadığı kimi olaylar hem klasik medya anlayışı hem de dijital medya dünyası için önemli bir sınav oldu. Hemen herkesin ‘mobil bir gazeteci’ olabildiği günümüzde bilerek ya da bilmeyerek üretilen hatalı içeriklerin çok büyük bir hızda dolaşıma girdiğine işaret eden Gezer, şöyle devam etti: “Yalan bir kez yayıldığı zaman siz onun doğrusunu ne kadar yazsanız da etkisi sınırlı kalıyor. Bu durum bize güvenilir haber uygulamalarının önemini hatırlattı. Ayrıca son zamanlarda şahit olduğumuz kimi örnekler, sosyal medyaların algoritma ve ideolojik tavrına karşı yerli bir haber uygulamasının ne denli elzem olduğunu göstermesi açısından oldukça değerli. Tamamen yerli bir platform olan GZT uygulaması hem bu tür zorlu anlarda okuyucular için ‘güvenli bir liman’ olacak hem de klasik bir haber uygulaması ya da klasik bir sosyal medya uygulaması olmadığı için çok farklı kitlelere hitap edebilecek.”

Kimi özel içeriklere uygulamadan erişilecek

GZT uygulamasının güncellenen yeni haliyle çok daha geniş kitlelere ulaşacağını dile getiren Gezer, uygulamanın tercih edilmesi için öne çıkan unsurlar olduğunu söyledi. Albayrak Medya bünyesindeki tüm medya markalarının dijital içeriklerinin öncelikle uygulama üzerinden okuyucuyla buluşacağına işaret eden Gezer, “Ayrıca sosyal medyada yer almayan birçok özel içeriğimize de sadece uygulama üzerinden erişilecek” bilgisini paylaştı.

GZT alt markaları arasında Jurnal.ist, ZPOR, Salt Okunur, Gazete Manşet, TVNET, Z Raporu, İslam Sanatları, Ketebe, GZTMZT, Mecra, Lokma, Arkitekt, Cins, Nihayet, Skyroad, Gerçek Hayat, Post Öykü, Derin Tarih, Genç Motto, GZT Röportaj, GZT Video, Foto Galeri, İnfografik, Lugat ve Podcast yer alıyor.

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