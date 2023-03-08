Yerli firmalar depremzedelere protez için elini taşın altına koydu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzvunu kaybeden çok sayıda vatandaşın olduğu ifade edilirken, yerli protez ve protez üretimi yapan bir firma, vatandaşların protez alımında fark ödememesi için SGK’nın ödediği tutar üzerinden ürünlerin bayilere tedarik edileceğini açıkladı. Öte yandan firmalar, protez ihtiyacının karşılanması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların yanı sıra birçok vatandaşın da uzuv kaybı yaşadığı belirtildi. İyileşme sürecinin ardından vatandaşların önümüzdeki aylarda yoğun olarak ortez ve protez ihtiyacının ortaya çıkacağını öngören yerli firmalar, üretim kapasitesini arttırdı.

İzmir’de yerli ortez ve protez üretimi yapan bir firmanın sahibi İsmail Kırca, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını ifade ederek, “Depremde uzuvlarını kaybeden vatandaşların sayısının fazla olduğu konusunda bilgimiz var. Yerli üreticilerin bu talebe cevap verebilecek düzeyde olduğunu biliyoruz. Stokları arttırma yoluna gidip bu talebi karşılamak için çalışıyoruz. Depremzedelerin tamamının ihtiyaç duyduğu protezleri yerli olarak verebileceğimize inanıyoruz” dedi.

“20-30 bin kişinin depremden dolayı uzuv kaybı olduğunu düşünüyoruz”

Normal şartlarda belli bir stokla çalıştıklarını söyleyen Kırca, “Bu olağanüstü durum. 20-30 bin kişinin depremden dolayı uzuv kaybı olduğunu düşünüyoruz. Depremden dolayı uzvunu kaybetmiş kişilerin protez kullanım süreleri 60 günden önce olmuyor. Depremde uzvunu kaybedenlerin dışında daha önce protez kullanıp depremde protezlerini kaybeden birçok insanımız var. Bu hastalar için de talepler geliyor. Mart ayı sonu gibi ciddi anlamda bir talep olacağını ön görüyoruz. Bizde hazırlıklarımızı bu yönde yaptık” diye konuştu.

“Depremzedelere herhangi bir fark çıkmaması için gerekli önlemleri aldık”

Yerli üretici olarak tüm ortez ve protez türlerinin üretimini yaptıklarını kaydeden Kırca, “Yapay zekalı protez de geliştirdik. Bayilerimizle görüşüp depremzede vatandaşlarımıza SGK’nın ödeme yaptığı fiyatlar üzerinden, herhangi bir fark alınmadan bu işlemi yapmaları halinde biz de elimizi taşın altına koyarak o fiyatlar üzerinden ürün tedarik edeceğimizi bildirdik. Depremzedelere herhangi bir fark çıkmaması için gerekli önlemleri aldık. Bayilerimiz de bunu olumlu karşıladı. Her şeyini kaybetmiş insanlara ek bir maliyet yansıtmanın doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.

SGK’nın aktif vakum sistemli modüler diz altı proteze ödediği ücretin 12 bin lira civarında olduğunu ifade eden Kırca, “İthal ürünlerde bu fiyatların 40-50 bin lira civarında olduğunu biliyoruz. Fiyat artıyor ama ürün olarak hiçbir fark yok. İthal üründe de yerli üründe de 24 ay garanti var” şeklinde konuştu.