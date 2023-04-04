"Yerinde Kentsel Dönüşüm" ile Gaziosmanpaşa’nın çehresi değişti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Türkiye’nin en büyük "Yerinde Kentsel Dönüşüm" çalışmasıyla deprem riski taşıyan yapıları, güvenli yaşam alanlarına dönüştürüyor. Kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edilen okullar, camiler, otoparklar, sanat ve spor merkezleri, yeşil alanlar ve yeni ulaşım imkanları ise ilçeyi tercih edilen bir konuma getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen “Türkiye’nin Büyük Dönüşüm Hareketi” çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu kararları ile toplam alanı bin 173 hektar olan Gaziosmanpaşa’nın 432 hektarı (yüzde 37’si) riskli alan ilan edilmiş, 2013 yılında, 13 mahallede ve 18 ayrı bölgede kentsel dönüşüm süreci başlamıştı. Adalet, şeffaflık ve uzlaşma ekseninde ele alınan kentsel dönüşüm projeleri, etaplar halinde hızla sürüyor.

5 bin 502 konut tamamlandı, 4 bin 661 konutun inşası hızla sürüyor

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Gaziosmanpaşa’da ömrünü tamamlayan ve afet riski taşıyan binaların yerine depreme dayanıklı, güvenli, modern, yeşil alanlara ve sosyal donatılara sahip yaşam alanları oluşturuluyor. Kentsel dönüşüm kapsamında ilçede ilk etapta 13 bin 959 bağımsız birimin dönüşümü planlandı. 5 bin 502 konutun tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildiği ilçede 4 bin 661 konutun inşa süreci hızla sürüyor. 3 bin 796 konut ise proje aşamasında ve kısa sürede inşaatlarına başlanacak.

Kentsel dönüşüm ile ilçeye okul, cami, otopark, kültür ve spor merkezleri, yeşil alanlar, yeni yollar kazandırılıyor

Üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve hak sahiplerinin iş birliğiyle hazırlanan kentsel dönüşüm master planı çerçevesinde ilçede sadece binaları değil, ilçenin tamamını dönüştürecek bütüncül bir kentsel dönüşüm modeli uygulanıyor. Bu çerçevede konut üretilen bölgelere okul, cami, otopark, kültür merkezi, spor ve sanat binaları, yeşil alanlar, yeni bağlantı yolları, altyapı çalışmaları ve sosyal donatılar inşa ediliyor. Kentsel dönüşüm ile Gaziosmanpaşa’ya bu zamana kadar 7 bin 096 araçlık otopark, 2 cami, 2 okul, 1 spor salonu ve 93 bin 567 metre yeni yeşil alan kazandırıldı.

Tercih edilen ilçe konumunda

Yeni bağlantı yolları Gaziosmanpaşa’dan; İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi lokasyonlara ulaşımı oldukça kolaylaştırdı. 2020 yılında hizmete sunulan ve 4 durağı Gaziosmanpaşa’da bulunan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı da ilçeyi İstanbul’un merkezi noktalardan biri konumuna getirdi. Ulaşımda yaşanan hareketliliğin yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesinin sporda, eğitimde, kültürde ve sanatta sunduğu sosyal imkanlar da Gaziosmanpaşa’yı her alanda tercih edilen bir ilçe haline getirdi.