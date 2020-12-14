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“Yerelde Basın Buluşmaları” Karadeniz özelinde gerçekleştirildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Göç ve Uyum” konulu Yerelde Basın Buluşmaları’nın üçüncüsü, Karadeniz Bölgesi özelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Genel 14.12.2020, 18:26
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“Yerelde Basın Buluşmaları” Karadeniz özelinde gerçekleştirildi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Göç ve Uyum” konulu Yerelde Basın Buluşmaları’nın üçüncüsü, Karadeniz Bölgesi özelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Basında doğru bilgilerin yer alması, doğru terminolojinin kullanımı ve haberin yapılış çerçevesi kapsamında yerel basın çalışanlarına yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen Yerelde Basın Buluşmaları’na Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’nun yanı sıra Karadeniz Bölgesi’nde görev yapan basın mensupları ile İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan programda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, “Önceki dönemlerde olduğu gibi günümüzde de ülkemiz kendisine sığınanlara kapılarını kapatmadı ve bugün 5 milyona yakın sığınmacı ülkemizde misafir ediliyor” dedi.

Uyum alanında pek çok çalışma yürütüldüğüne değinen Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü ise, “Hiç şüphesiz bu çalışmaların en önemli kilit ayaklarından biri, günümüzdeki en önemli güçlerden biri olan ’soft power’ yani ’yumuşak güç’ alanlarından olan siz değerli basın mensuplarının konuya yaklaşımı, konuya katılımı, konuyla ilgili doğru biçimde bilgilendirilmesidir” şeklinde konuştu.

İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna da, “Göçmenler üzerindeki algının doğru verilmesinde, objektif verilmesinde yerel medyanın önemi çok büyük” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de Göç Yönetimi” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Genel Müdür Yardımcısı Ok, “Medyamızın tabiri caizse etik kurallarına ve ahlaki diline sığınıyoruz. Destekçimiz lütfen siz olun ve haklı argümanlarımızı dünya kamuoyuna sizler taşıyın” dedi.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Kadıoğlu da “Türkiye’de Yürütülen Uyum Faaliyetleri” konusunda yaptığı sunumda şöyle konuştu:

“Kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve siz yerel basın mensupları ile uyum faaliyetleri planlıyoruz. Bunları yaparken ülkemizin siyasi yapısı, bilimi, hukuk sistemi, kültürü üzerine temel düzeyde kurslar vererek bunları bilmelerini sağlıyoruz.”

Program kapsamında ayrıca göç uzmanları tarafından "Göç Terminolojisi", "YİMER 157’nin Sunduğu Hizmetler" ve "GİGM İletişim Kaynakları" başlıklı sunumlar yapıldı. Basınla İlişkiler Grup Başkanlığınca ise “Basına Bakış” sunumu gerçekleştirildi.
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