Yerel medya Ankara’daki çalıştayda buluşacak

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin düzenlediği “Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı” Salı günü başkent Ankara’da gerçekleştirilecek.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı çalıştayın açış konuşmalarından birisini RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak. Yerel radyo ve televizyonların yoğun katılım göstereceği çalıştayda konuşacak Şahin, dijitalleşmeye dikkat çekecek. Geleneksel yayıncıları nasıl desteklediklerini anlatacak RTÜK Başkanı Şahin, yerel radyo ve televizyonların yeni teknolojilere uyum sağlaması gerektiği telkininde bulunacak. Dijitalleşme yolunda yerel yayıncılara destek verebileceklerinin altını çizecek Şahin, RTÜK’ün paydaşlarıyla iş birliği halinde Türkiye’deki yayıncılık sektörünü zenginleştirme arzusunda olduğunu vurgulayacak.

Müstakil panellerde profesyoneller

Yerel medyanın geleceğinin konuşulacağı çalıştaydaki panellerde medya sektörünün profesyonelleri boy gösterecek. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun moderatörlüğündeki “Ulusal -Yerel Medyanın Önemi ve Demokrasi” oturumunda görüşlerini paylaşacak. 3 farklı oturumun icra edileceği çalıştayda TRT Yönetim Kurulu Üyesi Mücahid Eker, Anadolu’nun seçkin yayıncılarıyla yerel televizyonların sorunlarını masaya yatıracak.