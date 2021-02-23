Yenişehir’de ekmeğe zam yok

Yılda ortalama 5,5 milyon ekmek üreten YESAŞ Ekmek Sanayii, kaliteli ekmeği ucuza satmaya devam ediyor. Türkiye ve Bursa genelinde birçok yerde ekmeğe zam yapılırken, YESAŞ ekmek halen 300 gram ekmeği zamsız 175 kuruşa satıyor.

Yenişehir Belediyesi bünyesinde bulunan YESAŞ ekmeğe zam yapmıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Günde 15 bin, yılda ortalama 5,5 milyon ekmek üretip, ilçemiz merkezi ile 61 kırsal mahallemize ulaştırıyoruz. Yaklaşık 2 yıl önce ekmeğe zam yaptık. Bugün baktığımızda Türkiye genelinde ekmeğe birçok kez zam yapılırken biz YESAŞ ekmek olarak halen zam yapmadık. Bugün itibariyle zam gündemimizde yok. Üstelik bugün biz 300 gram ekmeği 1 lira 75 kuruşa satıyoruz. Kalitemiz ve gramajımız ile halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Davut Aydın, “Bakıldığında 100 gram simit 2 liradan satılırken, biz 300 gram ekmeği halen 1 lira 75 kuruşa satıyoruz. Bünyemizde buğday, kepekli, köy ve normal ekmeklerimizde bulunmaktadır” dedi.