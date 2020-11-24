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Yenişehir Belediyesi’nden dikkat çeken Öğretmenler Günü filmi

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kısa bir film hazırladı. Yenişehir’in kırsal mahallelerinden biri olan Değirmençay’da çekilen film sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük beğeni aldı.

Genel 24.11.2020, 16:36
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Yenişehir Belediyesi’nden dikkat çeken Öğretmenler Günü filmi
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Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kısa bir film hazırladı. Yenişehir’in kırsal mahallelerinden biri olan Değirmençay’da çekilen film sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük beğeni aldı.

Yenişehir Belediyesi Basın ve Yayın Birimi tarafından çekilen film yeni tip korona virüsü Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerine yaptığı sürprizi konu alıyor. Filmde bir köy öğretmeni ders yapmak için bilgisayar başında oturuyor ancak hiçbir öğrencinin çevrimiçi olarak yapılan derse katılmadığını görüyor. Öğretmenin, öğrencilerin neden derste olmadığını merak etmesiyle birlikte ‘öğretmenim’ seslerini duyması bir oluyor. Evinin penceresinden dışarı bakan öğretmen, maskelerini takmış öğrencileri ellerinde çiçekler ve portakal, limon ve nar gibi köy ürünlerinden oluşan hediyelerle beklediğini görüyor. Öğrencilerinin sürprizi karşısında duygularına hakim olamayan öğretmen, öğrencilerine sosyal mesafe hatırlatmasında bulunmayı da ihmal etmiyor.

Yenişehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan kısa film kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.
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