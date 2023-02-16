Yenimahalle’den afetzedelere sağlık hizmeti

Yenimahalle Belediyesi, Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketi sonrasında mağdur olan vatandaşlara yönelik yardım ve destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Derman Market ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisini depremzedelere yardım için dayanışma merkezi haline getiren Yenimahalle Belediyesi, afet nedeniyle bölgeyi terk ederek Yenimahalle’ye gelen afetzedelere sağlık hizmeti sunuyor.

Depremzedelere sağlık kontrolü ve psikolojik destek

Depremzedelerin yaşadığı evleri tespit ederek evde sağlık hizmetine start veren Yenimahalle Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hekimleri, afetzedelere genel muayene yaparak pansuman ve yara bakımı, kan tetkiki için kan örneği alma, sonda takma ve değiştirme, diş muayenesi, reçetelendirilmiş serum takma, enjeksiyon, dikiş atma gibi işlemlerin yanında reçete yazım işlemi de yapıyor.

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi, depremden etkilenerek bölgeden gelen afetzedeler ve deprem bölgelerinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar için Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde uzman psikologlar aracılığıyla psikolojik destek hizmeti de sunuyor.

Tüm birimlerimizle yaraları sarmak için çalışıyoruz

Depremin ilk gününden bu yana belediye olarak tüm imkanların seferber edilerek afetten etkilenen vatandaşlara destek verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yaşanan deprem felaketi sonrasından birimlerimizin tümünü seferber etmiş durumdayız. Yenimahalle’ye gelen binlerce vatandaşımıza giyim, gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri desteği sunuyoruz. Bunun yanında hekimlerimiz tespit edilen afetzedelerin ikamet ettiği adreslere giderek genel sağlık kontrolü yapıyor. Özellikle çocuklar yaşanan bu felakette psikolojik olarak büyük yıkım yaşadı. Vatandaşın yaralarını tez zamanda sarabilmek adına imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen tüm desteği sunacağız” dedi.