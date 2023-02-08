Yenimahalle tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremin ardından harekete geçen Yenimahalle Belediyesi’nin yardım hareketine Yenimahalleliler yoğun ilgi gösterdi.

Depremin ilk saatlerinde yola çıkarılan iş makineleri bölgede çalışmaya başladı. Yenimahalle Belediyesi’nin depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasına kayıtsız kalmayarak yaşanan afet sonrasında depremzedelerle tek yürek olmak için tüm imkanlarını seferber eden Yenimahalle sakinleri ise sabahın erken saatlerinden itibaren yardım malzemelerini Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet ve Kongre Merkezinde kurulan teslim noktasına bırakmaya başladı.

10 binlerce vatandaşın destekleriyle oluşturulan yardım kolileri yine gönüllü vatandaşlar ve belediye personelleri tarafında çeşidine göre ayrı ayrı tasnif edilip tekrar paketlenerek yardım tırlarına taşındı. 7’den 70’e binlerce vatandaşın özverili çalışması sonucunda hazırlanan battaniye, bebek bezi, eşofman, çorap, bebek maması, içme suyu, kadın erkek çizme, yağmurluk, el feneri, tuvalet kağıdı, peçete, ped ve hijyen ürünlerinin yanında hilti, jeneratör gibi birçok gerekli malzemeden oluşan 13 tır yola çıktı.

Minik Efe kumbarasıyla destek oldu

Hayırseverler ve gönüllü vatandaşların yoğun özverisi sonucunda 13 tır dolusu ihtiyaç malzemesi depremin yıkımlarının ağır olduğu Hatay, Gaziantep, Malatya ağırlıklı olmak üzere deprem bölgesine doğru yola çıktı. Bölgeye konteyner ev götüren bir tır da içleri yardım malzemesi doldurularak deprem bölgesine gönderildi.

Yardım organizasyonun yükünün büyük bir kısmını Yenimahalleli gençler sırtlarken, evde oturamadığını söyleyerek yardıma gelen ev hanımları, emekliler yanı sıra küçük çocuklar da kampanyaya destek için Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde buluştu.

Depremzede aileler için kayıtsız kalmayan minik Efe’de “Selam ben Efe Kaya. Kardeşim Edanur ile biriktirdiğim kumbaranın ihtiyacı olan kişilere gitmesini istiyorum” yazılı notu ekleyerek harçlıklarından biriktirdiği kumbarayı afetzedelere ulaştırılması için yardım kolilerine bıraktı.

"El birliği ile yaralarımızı saracağız"

Yardım kolilerinin hazırlanması ve tırlara yüklemesi sürecini Nazım hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nden takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor. Yaşanan afet sonrasında binlerce vatandaşımızı kaybettik ve çok daha fazlası enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. Kimse evinde sıcakta oturamıyor, uyuyamıyor, yemek yiyemiyor. El birliği ile yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız zor günde bir arada olmanın örneğini bir daha gösterdi. Özellikle gençlerimiz gün boyunca çalıştı ve kolilerin hazırlanması, taşınması için büyük özveri gösterdi. Buradaki gençler televizyon seyretmiyor, telefonuyla uğraşmıyor, yemek yemiyorlar, çay içmiyorlar sadece çalışıyorlar. Onlar varken bu ülke yıkılmaz. 24 saattir yardım kolilerin hazırlanmasına destek olan gençlerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek atlatacaktır” dedi.

Gençler afet bölgesine yardım için çalışıyor

Yardım kolilerinin hazırlanmasına ve yardım tırlarına yüklenmesine yardım etmek için sabah saatlerinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne gelen üniversite öğrencisi Beyza Işık, “Benim akrabalarım ve kardeşim de doğu bölgesinde yaşıyor. Gaziantep’te akrabalarım depremi yaşadı ve evleri yıkıldı. Ben de yanlarında olamasam da buradan elimden gelen desteği vermeye karar verdim. Sabah saatlerinden beri Yenimahalle Belediyesinin belirlediği merkezde arkadaşlarımızla yardım kolisi hazırlıyoruz. Deprem bölgelerine destek olmak isteyenler dışarıya yardım malzemelerini getiriyor. Ben ve arkadaşlarım bu yardım malzemelerinin sınıflandırılması ve tekrar paketlenerek tırlara yüklenmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.