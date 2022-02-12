Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından 2014 yılında Demetevler Mahallesi’nde hizmete açılan Zübeyde Hanım Konuk Evi, kanser tedavisi gören hasta ve hasta yakınlarının barınma sorununu ortadan kaldırmaya devam ediyor.

5 yıldızlı otel konseptinde dizayn edilen Konuk Evi ile Onkoloji Hastanesi’ne Ankara dışından gelen hasta ve yakınlarının nerede kalacağız endişesine son veren belediye, kanser hastalarına sıcak yuva oluyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok projenin altına imza attık. Fakat bu projelerin içinde en insana dokunanı ve en hayırlısı Zübeyde Hanım Konuk Evi” dedi.

Konukevinde dört dörtlük hizmet

200 yatak kapasiteli olan konuk evi içerisinde 44 normal oda, 11 ilik nakilli hasta odası ve 12 adet aile odası bulunuyor. Hasta ve yakınları, konuk evinde 3 öğün yemek, televizyon, çamaşır yıkama, kurutma ve ütü gibi ihtiyaçlarını da rahatlıkla karşılayabiliyor. Ayrıca ücretsiz servis olanağı ile de hastaneye kolayca ulaşım sağlıyor.

“Yüzlerce eser kazandırdık, en hayırlısı burası oldu”

Açılışını yaptığı tesisler arasında kendisini en mutlu eden yapının Zübeyde Hanım Konuk Evi olduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “1963 yılında Ankara’ya geldim. Ankara’nın tek kanser hastanesi olan Onkoloji Hastanesi de 70’li yıllarda açıldı. Oraya her gittiğimde, önünden her geçtiğimde içim burkulurdu. Banklarda, hastane bahçesinde, yol kenarlarında, araba içinde günlerce yatan, çadır kuran aileleri görürdüm. Gece o insanları düşünüp uyuyamazdım. Bu yüzden de belediye başkanı olduğumda ilk yapılmasını istediğim tesis konukevi oldu. Ben en çok orayı açtığımda mutlu oldum. Onlara zor günlerinde destek olmanın tarifi yok. Hepsi bizlere dua ediyor. Yenimahalle için çok önemli işler yaptık, yüzlerce eser kazandırdık ama en hayırlısı burası oldu. Allah hastalara sağlık versin ve memleketlerine mutlu dönsünler. Bizleri de hoş bir seda ile hatırlasınlar, bu bize yeter” diye konuştu.