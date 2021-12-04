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Yenilenen Fiat Ducato satışa sunuldu

- Euro 6D Final versiyona uygun motor seçenekleriyle tercih edilebilen, yenilenen Ducato, performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor

Genel 04.12.2021, 15:36
Yenilenen Fiat Ducato satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Fiat Professional ürün gamının güçlü üyesi Ducato’nun yenilenen versiyonu, Türkiye’de satışa sunuldu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, yenilenen Fiat Ducato Türkiye’de satışa sunuldu. Euro 6D Final versiyona uygun motor seçenekleriyle tercih edilebilen, yenilenen Ducato, yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle de sınıfında fark yaratıyor.

Kullanıcısına fonksiyonelliğin yanında otomobil konforunda sürüş keyfi sunan Ducato, yenilenmiş koltukları, kullanışlı sürücü kokpiti, yeni torpidosu ve fonksiyonel kapı panelleriyle de rakiplerinden ayrılıyor. Kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını karşılayan Ducato’nun, yenilenen versiyonu Van, Kamyonet ve Minibüs versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Sınıfının en iyi yükleme hacmine sahip Ducato Van 8 m3’den 17 m3’e kadar 5 farklı hacimle, kamyonet ise 2.8 m’den 4.2 metrelik kasa uzunluklarına sahip alternatiflerle satın alınabiliyor.

- Otonom sürüş özelliği sunuyor

Yeni Ducato ile birlikte sunulan gelişmiş sürüş destek sistemleri de sürüş güvenliği ve sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor. Yenilenen Ducato’da, elektrik destekli direksiyon, start & stop, beyaz ışıklı yeni tavan lambası, yolcu emniyet kemer ikazı, geliştirilmiş esc sistemi, rüzgar savrulma asistanı, ikincil çarpışma önleme, römork denge asistanı van ve kamyonet versiyonlarında 5” Uconnect radyo ve direksiyondan kumanda sistemi standart olarak sunuluyor.

Yenilenen Ducato’nun Plus Paketi’nde standart donanıma ek olarak 7 inçlik UConnect Radyo, tamamen dijital gösterge paneli, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, elektrikli katlanır aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, arka park sensörü, kablosuz şarj ve yolcu hava yastığı bulunuyor. Teknoplus Pakette ise Plus Pakette sunulan bu özelliklerin haricinde 10 inçlik radyo ile otomatik klima yer alıyor.

Yenilenen Ducato’nın opsiyon paketlerinden; İleri Sürüş Paketi’nde ise Akıllı Hız Asistanı, Yorgunluk Asistanı, Acil Fren Destek Sistemi (yaya ve bisiklet), Adaptif Cruise Control, Yağmur- Karanlık Sensörleri, Geri Görüş Kamerası, Trafik İşareti ve Uzun Far Tanıma, Köşe Aydınlatmalı Sis Farları, Kör Nokta ve Çapraz Uyarı Sistemi, Full Led Farlar ve elektrikli Park Freni sunuluyor. Yenilenen Ducato’nun Şerit Takip Destek Sistemi, Stop& GO fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Trafik Yorgunluk Asistanı ise Otonom Sürüş sunuyor.

30km/h hıza kadar aktif çalışan Adaptif Cruise Control sistemi diğer güvenlik özellikleriyle bir araya gelerek Stop&GO işlevi kazanıyor ve önde seyreden araç durduğunda Ducayo’yu tamamen durdurup, trafik hareket ettiğinde yeniden çalıştırmaya başlıyor. Yenilenen Ducato’da bulunan kamera ve radar sistemleri ise ön ve yandaki araçları tespit ederek şeritte kalma ve trafik yoğunluğuna göre yavaşlama, durma, hareket etme fonksiyonlarını yerine getiriyor. Şerit Kontrol Sistemi ise sinyal vermeden şerit dışına çıkmalarda sesli ve görsel uyarı ile birlikte direksiyona da güç uygulayarak aracı yeniden şeride getiriyor.

- Verimli motor, konfor, güvenlik ve teknolojiler Ducato’da

Yenilenen Ducato, sınıfının en yüksek güvenilirliğine sahip iki yeni motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ducato’nun üçüncü nesil Multijet 140 HP’lik motoru 350 Nm tork üretirken, otomatik şanzımanla sunulan 160 HP’lik motor seçeneği ise 400 Nm tork üretiyor.

Önceki nesillere oranla 25 kg daha hafif olan üçüncü nesil 2.2 litrelik Multijet motorlar aynı zamanda yüzde 7 yakıt tasarrufu da sağlıyor. Yenilen Fiat Ducato, tasarımsal farklılıklarıyla da segmentinde ayrışıyor. Ducato’nun Full Led Farları, yeni koyu gri ön ızgarası ve ızgara üzerine konumlandırılan yeni Fiat logosu, aracın hem teknolojik gelişimine vurgu yapıyor hem de şık görünümüne katkı sağlıyor.

İleri Sürüş, Plus ve Tekno Plus isimli opsiyon paketleriyle satışa sunulan Yenilenen Ducato, Van gövde tipinde 343 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

#Ducato #fiat
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