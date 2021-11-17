Yenilenen AKM'yi 2 haftada 100 bin kişi ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Hareketli sahnesi, akustik performansı ve 2 bin 40 kişilik kapasitesiyle Türk operasının "gurur binası" olarak inşa edilen opera salonunun yanı sıra 802 kişilik tiyatro salonu, 410 metrekarelik AKM Galeri ve AKM Çok Amaçlı Salon, ziyaretçilere kültür sanatın kapılarını açtı.

Londra Filarmoni Orkestrası, Grammy ödüllü ABD'li trompet sanatçısı ve besteci Chris Botti ve Hindi Zahra, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı koro ve topluluklardan oluşan Mozaik grubu ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın da aralarında olduğu çok sayıda konser ve etkinlik AKM'de sahnelendi.

Opera salonunda açılıştan itibaren gerçekleşen 13 konser, opera ve bale performansını 26 bin 520 kişi izledi. Tiyatro sahnesinde gerçekleşen tiyatro ve konserlerden oluşan 17 etkinliği 13 bin 634 kişi izledi. Açılıştan itibaren her gün yaklaşık 7 bin kişinin ziyaret ettiği AKM, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.