Yenilenebilir enerjinin önemini anlatacaklar

IRENEC 2022 12’nci Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 9 Haziran’da başlıyor. Mevcut enerji ağını gelecekte tümüyle yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dönüştürme yönündeki küresel hedef, IRENEC 2022’nin ana temasını oluşturuyor.

IRENEC 2022, Türkiye Yenilenebilir Enerjisi Birliği, EUROSOLAR Türkiye tarafından organize edilen ve pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon tarafından desteklenen 12’nci Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 9 - 11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

“Yerel, ulusal ve bölgesel hükümetlerle gerçekleşebilir”

Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişinin ancak çözüm tarafında olan yerel, ulusal ve bölgesel hükümetlerle gerçekleşebileceğini ifade eden Konferans Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, “Enerji alanındaki yeşil çözüm, mevcut en iyi teknolojilerin kullanıldığı akıllı şebekelerin, yenilenebilir enerji depolama sistemlerinin ve enerjinin son kullanım verimliliğinin entegrasyonuyla yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşılmasıdır. Küresel yaşam alanımızda geleceğin enerji sistemlerinin geleceğin teknolojileriyle planlanması ve eski teknolojilerin bir pazardan diğerine kaydırılmasının önüne geçilmesi için enerji-ekonomi-ekoloji alanında karar verme modelleri ve dış maliyetlerin içselleştirilmesi gereklidir” diye konuştu.

Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR) Türkiye Başkanı, Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birliğin vizyonu doğrultusunda yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin teknik, ekonomik ve siyasi boyutlarının ve sanayide, mimaride, ulaşımda ve eğitimde hayata geçme yollarının tartışılacağı uluslararası bir platform oluşturmak için her yıl IRENEC Uluslararası yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı’nı düzenliyoruz.”

Son tarih 15 Mart

Enerji Entegrasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması, Enerji Dönüşümü 2050, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Uygulamaları olarak 4 ana başlıkta düzenlenecek konferansın son özet gönderim tarihi ise 15 Mart 2022 olarak duyuruldu.