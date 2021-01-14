banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Dolar güçlendi, altın geriledi!
Dolar güçlendi, altın geriledi!
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT

Yenikent-Temelli yolu yılda 183,7 milyon liralık tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yenikent-Temelli yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla birlikte zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yılda toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacağını, yıllık karbon emisyon salınımının ise 48 bin 640 ton azalacağını söyledi.

Genel 14.01.2021, 13:31
4
Yenikent-Temelli yolu yılda 183,7 milyon liralık tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yenikent-Temelli yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla birlikte zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yılda toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacağını, yıllık karbon emisyon salınımının ise 48 bin 640 ton azalacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yenikent-Temelli yolunun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılının korona virüs salgınına rağmen Türk milletinin geleceğine ışık tutacak, Türkiye’yi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olduğunu belirterek, “Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak milletimizin özlemle beklediği hizmet ve projelerimize hız kesmeden devam ettik. Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Amasya Çevre Yolu, Kahramanmaraş-Göksun yolu, Akhisar Çevre Yolu, Karakurt-Horasan yolu, Siirt Beğendik Köprüsü, Hayrabolu-Tekirdağ yolu gibi nice dev projeyi başarıyla tamamladık ve hizmete açtık. Aydın-Denizli Otoyolu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası, Kayseri Tramvay Hattı gibi büyük yatırımların temellerini attık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Ankara-Sivas ve Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren hatları, Filyos Limanı, Rize-Artvin Havalimanı gibi büyük prestij projelerimize de devam ettik. Aynı şekilde 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı da bizim için mevcut projeleri bitirip yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir sene olacak” ifadelerini kullandı.

“27 Ocak’ta Ankara Kızlcahamam-Çerkeş Tüneli’nin, 6 Şubat’ta Malatya Tohma Köprüsü’nün açılışlarını gerçekleştireceğiz”

Ulaşım ve haberleşme alanlarında çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir süreç ile çalışmaları daha da artıracaklarını bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Bu yıla da dev projeleri bir bir hayata geçirerek başladık. Yeni yılımızın başında, daha 2’ci gününde doğu-batı aksımızdaki 16 ilin geçiş noktası olan Yeni Kömürhan Köprüsü, bağlantı tüneli ve yollarını açarak adeta milletimize bir yeni yıl müjdesi verdik. 8 Ocak’ta TV yayıncılığı ve haberleşme alanında gücümüze güç katan Türksat filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A’yı yörüngesine fırlatarak uydu sayımızı 7’ye çıkardık. 9 Ocak’ta Diyarbakır-Ergani-Elazığ Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Bugün Yenikent- Temelli yolunu açıyoruz. Ardından 27 Ocak’ta Ankara Kızlcahamam-Çerkeş Tüneli’nin, 6 Şubat’ta Malatya Tohma Köprüsü’nün açılışlarını gerçekleştireceğiz. Çok yakında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızı da hizmete alacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Filyos Limanı, Rize-Artvin ve Çukurova Havalimanı gibi dev projelerimize de aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarımıza dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınlarını inşa edeceğiz.”

Türkiye’nin batısındaki önemli ticaret ve sanayi merkezleri olan Eskişehir, Bursa, Afyon ve İzmir’i Ankara’ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan Temelli’nin Ankara açısından çok önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Temelli, Sincan ve Yenikent yerleşkeleri arasında son yıllarda hayata geçirilen 8 adet organize sanayi bölgesi ve yeni yerleşim alanları nedeniyle artan trafik yoğunluğu bu merkezlere ulaşımı sağlayan mevcut yolun yenilenmesini gerektirmiş, bu kapsamda 39,7 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli bitümlü sıcak kaplamalı olarak Yenikent-Temelli yolu projelendirilmiştir. Bugün de bu yolun 29 kilometrelik kesimini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenikent-Temelli yolu; Anadolu Otoyolu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Sincan ve Yenikent yerleşim alanlarının yakınlarından geçerek Zir Vadisi’ni takip ederek, Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara 3. Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan alandan Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’na bağlanmaktadır. Proje kapsamında 8 adet alt-üst geçit köprüsü, 3 adet viyadük, 10 adet köprülü kavşak ve 5 adet dönel kavşak bulunmaktadır. Ayrıca çevre ve tabiat hassasiyetiyle tüm yol boyunca ve kavşaklarda 150 bin fidan ekimi yapılmıştır” diye konuştu.

“Yenikent-Temelli yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla yıllık toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Yenikent-Temelli yolu ile bölgedeki sanayi merkezlerinin birbirlerine en kısa ve güvenli ulaşımının sağlanmış olacağını ve Ankara Çevre Otoyolu ile Ankara şehir içi trafiğindeki yoğunluğun ortadan kaldırıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “İnşa edilen köprülü kavşaklar ile ana güzergaha katılım noktalarında daha güvenli ve daha hızlı ulaşım tesis edilmiştir. Aslında bu yol Eskişehir-Bursa-Afyonkarahisar ve İzmir’i Ankara’ya bağlayan yeni bir çevre yoludur. Bölgenin, Ankara-Eskişehir Devlet Yolu üzerinden Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’e ulaşımı kolaylaşmıştır. Aynı şekilde Ankara-Beypazarı-Nallıhan, Ankara- İstanbul Devlet Yolu ve Ankara-İstanbul Otoyolu bağlantıları üzerinden de Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz’e ulaşımı çok daha kolay hale gelmiştir. Yenikent-Temelli yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacak, yıllık karbon emisyon salınımı 48 bin 640 ton azaltılacaktır. Ayrıca bölgedeki ulaşım kalitesinin artmasıyla yeni sanayi bölgelerinin kurularak, yeni istihdam sahalarının açılması hızlanacaktır” dedi.

Ankara için, Türkiye için, millet için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Enerjimizi ve dikkatimizi 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi sonrasında Yenikent-Temelli yolu hizmete açıldı. Tören sonrası Bakan Karaismailoğlu direksiyona geçerek yolda deneme sürüşü gerçekleştirdi. Törene Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ile Ömer Fatih Sayan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve çok sayıda yetkili katıldı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12