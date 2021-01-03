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Yenikapı’daki taksimetre kuyruğu akşam da devam etti
İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksicilerin Yenikapı’da oluşturduğu yoğunluk akşam da devam ederken, taksi yoğunluğu drone ile görüntülendi.
Genel 03.01.2021, 19:24
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İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksicilerin Yenikapı’da oluşturduğu yoğunluk akşam da devam ederken, taksi yoğunluğu drone ile görüntülendi.İstanbul’da, taksiciler taksimetrelerin güncellenmesi için Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Yenikapı Etkinlik Alanı’nda oluşturduğu yoğunluk bugün de devam etti. Güncellemenin üçüncü gününde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başlayan kuyruk, gündüz saatlerinde Kazlıçeşme’ye kadar uzadı. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda oluşan yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. Taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler, işlemlerin yapılması için bekleyişlerini sürdürürken, oluşan ticari taksi yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.
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