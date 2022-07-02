Yenikapı’da “Amasyalılar Buluşuyor” etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi

Amasya’nın yöresel ürünlerinin, kültür öğelerinin, değerlerinin İstanbul Yenikapı’da vatandaşlara sunulacağı Amasyalılar Buluşuyor Günlerinin açılışı gerçekleştirildi. Programda konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “İlimin eşiği, bilimin merkezi olarak kabul edilmiş” dedi.

Amasya Valiliği ve Amasya Belediye Başkanlığı, Amasya İl Dernekleri Konfederasyonunun organize ettiği “Amasyalılar Buluşuyor” etkinliğinin açılışı Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirildi. Pandemiden dolayı yapılamayan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Osmanlı’nın 2’nci kuruluşunun yapıldığı Anadolu’da birlik ve beraberliğin test edildiği, insanların bir araya gelip yeniden bir imparatorluğa can verdiği şehir ise şu anda çatısı altında bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluş belgesinin imzalandığı doğum belgesi olan Amasya Tavmiminin imzalandığı bir şehir. O bakımdan bizlerde ne ayrılık olur ne gayrılık olur. Bizler yaratanı severiz yaratandan ötürü, ben Amasya’nın bir de başka tarafından bahsedeyim. Amasya aynı zamanda erenlerin olduğu, evliyaların olduğu Anadolu’da insanları bir araya getiren mübarek zatların yaşadığı bir şehir. Biz buraya birliğimizi, beraberliğimiz, bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı tesis etmek için geldik. Bir arada güzel vakit geçirmek için geldik. İstanbul’umuza Amasya’mızı anlatmak için geldik. Türkiye’nin genel değişim, dönüşüm, gelişim ve kalkınmasına uygun olarak Amasya’mızda genel bir değişim, dönüşüm ve kalkınma içerisinde, Amasya’yı görmeyen gerçekten Amasya’yı bilmez. Bizler Türkiye coğrafyasını en iyi bilen idarecilerdeniz. Bazı coğrafyalarda tarım hâkimdir, bazı coğrafyalarda sanayi hakimdir. Bazı coğrafyalarda da turizm hakimdir. Ancak bu 3 sektörü bir arada birleştiren insanların şikâyet ederken bile nezaketen şikayet ettiği herhalde az il vardır” dedi.

“İlimin eşiği, bilimin merkezi olarak kabul edilmiş”

Amasya’nın tarihine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Amasya 8500 yıllık bir şehir. Osmanlının Fetret Devrinde, Osmanlının son döneminde Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı yeniden kurulmuş. Osmanlının asıl kuruluşu Çelebi Mehmet’te başlamıştır, kuruluş yeri de Amasya’dır. İlimin eşiği, bilimin merkezi olarak kabul edilmiş. 14 medeniyete ev sahipliği yapmış, hoşgörülü bir şehirdir. Hoşgörü şehridir, kadim bir şehirdir. 13 tane şehzadesi olmuş. 13 tane şehzadesinin 7 tanesini Osmanlıya padişah göndermiş. Onlarda Osmanlı’nın yükseliş döneminde padişah olmuş” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti. Amasya Günlerinin 3 Temmuz’a kadar devam edeceği öğrenildi.