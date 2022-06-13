Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk kamerada

Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metronun kapısı arızalanınca vatandaşlar, vagonun kapısı açık halde yolculuk yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Yenikapı- Hacıosman seferini yapan bir metroda meydana geldi. İddiaya göre metro Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Vatandaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadı ve vatandaşlar, Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı. Kapı açık halde seyahat eden iki vatandaş ise kapının önünde durarak çocukları orta alana doğru yönlendirdi. Ardından yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler arızalı kapıya müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı. Yolcuların metroda kapısı açık seyahat ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.