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Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler teknik arıza sebebiyle aksadı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarında yoğunluk oluştu.

Genel 17.06.2022, 12:21
Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferler teknik arıza sebebiyle aksadı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksaklık yaşanırken duraklarında yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki teknik bir arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Arıza nedeniyle ise metro duraklarda yoğunluk oluştu.

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