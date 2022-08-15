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Yenikapı alt geçidini su bastı
Yenikapı alt geçidini su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.
Genel 15.08.2022, 12:07
Yenikapı alt geçidini su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yenikapı alt geçit sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.