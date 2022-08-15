banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Hava ulaşımına yağmur engeli
Hava ulaşımına yağmur engeli
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
İBB, yağan yağmurun altında çim suladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı
Trabzonspor, Marc Bartra’yla anlaştı

Yenikapı alt geçidini su bastı

Yenikapı alt geçidini su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

Genel 15.08.2022, 12:07
Yenikapı alt geçidini su bastı

Yenikapı alt geçidini su bastı. Sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yenikapı alt geçit sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar da su nedeniyle ilerleyemedi.

Yorumlar (0)
18°
hafif yağmur