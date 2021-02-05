Yenidoğan Kapalı Pazarı gün sayıyor

Gürsu Yenidoğan Mahallesi, Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı, hizmete geçmek için gün sayıyor.

Yenidoğan Mahallesi’nde, Gürsu Belediyesi’nin altyapı çalışmaları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle oluşturulan Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı 3070 metrekare alan üzerine inşa edildi. Yaklaşık 10 milyon liralık maliyetle hayata geçirildi. Yenidoğan Kapalı Pazar Alanı ve Otopark’ını ve çevre düzenlemelerini meclis üyeleriyle birlikte inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yenidoğan Mahallemiz’de yakında hizmete açacağımız Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı, önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Tarım ilçesi olan Gürsu’da yetişen ürünlerin hemşehrilerimize en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlayacak kapalı pazar alanımızın ve park sorununa çözüm olacak otoparkımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Gürsu’muza yapılan yatırımlara verdiği destek için Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ateşekkür ediyorum. Kapalı pazar alanı ve otoparkımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı çerçevesinde 185 araç kapasiteli,bodrum kapalı otopark, çatı katı, açık otopark alanları yer alacak. Zemin katı ise pazar alanı olarak işlevlendirilecek. Projede, vatandaşlar için de her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar bulunuyor.