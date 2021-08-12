Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak’tan Malazgirt ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, beraberindeki heyetle Muş’un Malazgirt ilçesine ziyaret etti.

Beraberinde Muş İl Başkanı Kerem Şen, Muş Merkez İlçe Başkanı Mustafa Altınay, Erbakan Vakfı Muş İl Başkanı Abdulhakim Yonat ve Muş İl Teşkilatı üyeleri ile birlikte Malazgirt’e gelen Genel Başkan Yardımcısı Çolak, 26 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri öncesinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. İlçe Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer’i makamında ziyaret eden Çolak, Malazgirt Zafer Bayramını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra ilçe merkezinde 15 Temmuz Parkında Malazgirtli vatandaşlar ile sohbet eden Çolak, partilerinin çalışmalarından söz etti.

Daha sonra ziyaretleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çolak, Sultan Alparslan diyarı Malazgirt’te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Türklerin Anadolu’ya açılan kapısı Malazgirt’te bulunmaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Her yıl coşkuyla kutlanan Malazgirt Zaferinin 950. yıl dönümü olması münasebetiyle böyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Malazgirt halkına Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ilettik. Parti olarak şuan tüm Türkiye’de teşkilatlanma çalışmalarımız olup yapılacak seçimlere hazırız. Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan liderliğinde Türkiye yeniden ılımlı siyaset anlayışıyla, kutuplaştırmadan, kaliteli insan yetiştiren ve üretim odaklı politikasıyla hareket edecektir. 50 yıl önce Türkiye yollarına inançlı, sadık ve samimi bir kadro ile yola çıkan muhterem Erbakan hocamızı özlemle, minnetle ve rahmetle anıyoruz. Türklerin Anadolu’ya çıkan kapısı Malazgirt’te geldik. Şimdiden Malazgirt zaferi ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Malazgirt’teki ziyaretler sırasında halkın gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ifade eden Çolak, ilçe teşkilat üyelerine ve Malazgirt halkına teşekkür etti.