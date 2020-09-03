Yenibosna’da lüks rezidansta başına cam düşen adamın cenazesi toprağa verildi
BAHÇELİEVLER'DE İSTWEST REZİDANSTA KİRALIK EV BAKMAYA GİDEN SONER ELVEREN'İN BAŞINA 15. KATTAN CAM DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ. SONER ELVEREN'İN CENAZESİ KÜÇÜKYALI MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ.
Bahçelievler’de İstWest rezidansta kiralık ev bakmaya giden Soner Elveren’in başına 15. kattan cam düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Soner Elveren’in cenazesi Küçükyalı mezarlığında toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz gün Yenibosna’da bulunan İstWest isimli lüks rezidansta meydana gelmişti. Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren’in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Başına cam düşen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Soner Elveren’ın cenazesi gözyaşları içinde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Küçükyalı mezarlığında toprağa verildi.
Gözyaşları içinde toprağa verilen Soner Elveren’in yakınları olayda ihmal olduğunu ileri sürerek hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.
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