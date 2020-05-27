Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Yeni Zelanda’da 19 gündür kayıp olan kampçılar bulundu

YENİ ZELANDA’NIN İKİNCİ BÜYÜK MİLLİ PARKI OLAN KAHURANGİ MİLLİ PARKI’NDA KAYBOLAN 23 YAŞINDAKİ 2 KAMPÇI, 19 GÜN SONUNDA KURTARILDI.

Yeni Zelanda’da 19 gündür kayıp olan kampçılar bulundu

YENİ ZELANDA’NIN İKİNCİ BÜYÜK MİLLİ PARKI OLAN KAHURANGİ MİLLİ PARKI’NDA KAYBOLAN 23 YAŞINDAKİ 2 KAMPÇI, 19 GÜN SONUNDA KURTARILDI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:50
2 Okunma
Yeni Zelanda’da 19 gündür kayıp olan kampçılar bulundu

Yeni Zelanda’nın ikinci büyük milli parkı olan Kahurangi Milli Parkı’nda kaybolan 23 yaşındaki 2 kampçı, 19 gün sonunda kurtarıldı.

Yeni Zelanda’da bulunan Kahurangi Milli Parkı’na 9 Mayıs günü giriş yapan 23 yaşındaki Dion Reynolds and Jessica O’Connor’ın 15 Mayıs’ta kamp alanından çıkış yapması beklenirken kendilerinden 10 gün boyunca haber alınamadı. Aileleri tarafından polise kayıp ihbarında bulunulması üzerine 452 bin hektarlık alana yayılan milli parkta geniş bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Polis ve itfaiye güçlerince desteklenen operasyon 5 faklı ekip tarafından yürütüldü. 19 Mayıs günü başlanan arama çalışmaları yoğun sis ve sağanak yağmur nedeniyle aksamasına rağmen helikopter ekiplerinin desteğiyle bugüne kadar devam etti.

Duman sayesinde bulundular

Milli parkın içinde uzanan Anatori Irmağı’nın çevresi üzerinde yoğunlaşan arama ve kurtarma ekipleri, fark ettikleri duman sayesinde kayıp ikilinin yerlerini tespit etti. Yeni Zelanda’da 19 gündür kendilerinden haber alınamayan, 23 yaşındaki Dion Reynolds and Jessica O’Connor adlı kampçılara, arama kurtarma ekiplerinin tespit ettiği kamp ateşi sayesinde ulaşıldı. Yerel saatle 13.00 sıralarında parkta bulunan ikili, çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Yerleştirildikleri hastaneden yapılan açıklamada, basit incinmelerin dışında genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Arama ve Kurtarma Ekibinden sorumlu Çavuş Malcolm York olayı, “Günlerdir umut ettiğimiz, fantastik bir sonuç" olarak tanımladı. York, kayıp ikilinin 19 gün boyunca yaşadıkları süreci şu ifadelerle aktardı:

“9 Mayıs sabahı başladıkları ve yaklaşık 1 hafta planladıkları doğa yürüyüşü sırasında, aniden bastıran yoğun sis yüzünden yollarını kaybeden Dion Reynolds ve Jessica O’Conner, ilerledikleri patikayı takip edemedi. Yollarını bulmaya çalışırken yaşadıkları kaza sonucu Reynolds ayak bileğini, O’Conner sırt kaslarını incitti. Bir süre bulundukları yerde konaklayan kampçılar, birkaç gün sonunda su kaynağı aramak için yola koyuldu. Anatori Irmağı’na ulaşan ikili, konumlarının arama ve kurtarma ekipleri tarafından tespit edilmesini bekleyerek bulundukları noktadan ayrılmadı.”

Bulundukları sırada ikilinin yorgun ve karınlarının aç olmalarına rağmen morallerinin yüksek olduğunu belirten Çavuş York, “19 gün boyunca doğada kaldıkları ve yiyecek stoklarının tükendiğini göz önüne alırsak, onlara ulaştığımızda durumları oldukça iyiydi. Bu doğru olan şeyleri yaptıklarını gösteriyor. Bulundukları konumu değiştirmemeleri ve kendilerini görünür kılmaları bizim işimizi kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı.

Dion Reynolds ve Jessica O’Conner’ın aileleriyle bir araya geldiği anlarda duygusal dakikalar yaşandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek dev proje hız kesmiyor
Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek dev proje hız kesmiyor
Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı
Yağmur çiftçiye bayram sevinci yaşattı
Mescid-i Aksa’nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
Mescid-i Aksa’nın açılması için hazırlıklar yapılıyor
Malatya’da yılanın balık avı kameraya yansıdı
Malatya’da yılanın balık avı kameraya yansıdı
Günler sonra parka çıkan minik Hasan’dan tüm ülkeye mesaj var
Günler sonra parka çıkan minik Hasan’dan tüm ülkeye mesaj var
Siirt’te çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı
Siirt’te çalışanların bir bölümünün korona virüs testi pozitif çıkan market kapatıldı
Hasta kadını polis sırtında taşıdı
Hasta kadını polis sırtında taşıdı
Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”
Bayram Şenocak: “Darbe özlemcilerine geçit vermeyeceğiz”
Ağrı’da darbeler idam sehpasında asıldı
Ağrı’da darbeler idam sehpasında asıldı
Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı
Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın ardından devam ediyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın ardından devam ediyor
Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli
Sokağa çıkma iznine soğuk ve yağmur engeli
Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı
Azgın boğa önce aracı itti sonra sahiplerini kovaladı
Karaman’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı
Karaman’da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı
Kız bebeklerde kıyafet seçimi nasıl olmalı
Salgın sonrası maceraseverler artacak
Salgın sonrası maceraseverler artacak
Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi
Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi
Ankara’da 14 yaş altı çocuklar sokakta
Ankara’da 14 yaş altı çocuklar sokakta
Konya Tren Garı’nda YHT seferi hazırlığı
Konya Tren Garı’nda YHT seferi hazırlığı
Trabzon Havalimanı’nda pist yenileme çalışmalarında sona gelindi
Trabzon Havalimanı’nda pist yenileme çalışmalarında sona gelindi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim