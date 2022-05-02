Yeni Zelanda 2 yılın ardından 60 ülkeye sınırlarını açtı

Yeni Zelanda, Covid-19 salgını sebebiyle kapattığı sınırlarını 2 yılı aşkın sürenin sonunda 60 ülkeye açtı.

Yeni Zelanda’da Covid-19 salgın tedbirleri hafifletiliyor. Covid-19 salgınının başladığı 2020 yılının ilk aylarında kısıtlamalar gereği sınırlarını kapatma kararı alan Yeni Zelanda, aralarında ABD, İngiltere ve Singapur’un da bulunduğu 60 ülkeye 2 yılı aşkın sürenin ardından sınırlarını açtı. Yasakların ardından Los Angeles ve San Francisco’dan gelen ilk yolcuların sevdikleri ile buluşmaları esnasında duygusal anlar yaşandı. Auckland Uluslararası Havalimanı’na bugün varan 43 uluslararası uçuş ile 9 bin civarında yolcu ülkeye giriş yaptı. Air New Zealand Havayolları şirketinde görevli Leanne Geraghty yaptığı açıklamada, “Bu, zorlu bir fırtınayı atlatan Yeni Zelanda turizmi için harika bir haber” ifadelerini kullandı.

Aşı zorunluluğu devam ediyor

Ülkeye kabul edilecek kişilerin Covid-19’a karşı aşılarını tamamlamış olmaları ve negatif test göstermeleri zorunlu olacak. Yolculardan izolasyonda kalmaları istenmeyecek.

Yeni Zelanda, Şubat ve Mart ayında ülke dışındaki Yeni Zelandalılara ve Avustralyalılara sınırlarını açmıştı.