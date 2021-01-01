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Yeni yılın ilk gününde Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı
Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Genel 01.01.2021, 10:32
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Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00’de başladı. Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama nedeni ile yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama kapsamında açılmasına müsaade edilen iş yeri sahiplerinin yavaş yavaş kepenk açmaya başladığı kentte normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu sokaklarda sessizlik hakim oldu.Güvenlik güçleri de kentin farklı noktalarında uygulamalarını aksatmadan sürdürerek yaşanabilecek olumsuzluklar karşında devriye attı.
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