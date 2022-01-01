Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Nevşehir’de yeni yılın ilk bebeği 00.02 dünyaya gelen Ozan Ali bebek oldu.

2022 yılının ilk bebeğine sahip Kader ve Ali Dinç çiftinin mutlulukları gözlerinden okunurdu. Nevşehir Devlet Hastanesi’nde saat 00.02’de dünyaya gelen Ozan Ali bebek 3 buçuk kg ağırlığında ve 51 cm boyunda doğdu. 2022 yılının ilk bebeğine sahip olan Kader ve Ali Dinç çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çiftçi ilk tebrik edenler hastane çalışanları ve yakınları oldu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de 2022’in ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek Ozan Ali bebeğin anne ve babasına hayırlı olsun temennisinde bulundu. Vali Becel yaptığı açıklamada, “Yeni yılın ilk bebeği Ozan Ali bebek saat 00.02 dünyaya geldi. Şükür bebekte iyi anne de iyi. İnşallah ailesine, vatan, millete hayırlı bir evlat olur.” dedi. Anne Kader Dinç ise açıklamasında, “Bu özel ve güzel günde çok mutluyum. Evladımı kucağıma aldım. Yeni yılın ilk gününde oğlumun dünyaya gelmesi çok özel bir duygu oldu bizim için, çok mutluyuz” diye konuştu. Baba Ali Dinç’te "Yeni yılın en güzel hediyesi bizim olduğu için çok mutluyuz" dedi.

Nevşehir Valisi Becel, Ozan Ali bebeği bir süre kucağına alarak sevdi. Daha sonra Ozan Ali bebeğe altın hediye etti.