Yeni yıl hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, kısıtlamalar öncesi yaşanan yeni yıl hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı. Vatandaşlar, yeni yılın ilk cumasında ise camilere akın etti.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, kısıtlamalar öncesi yaşanan yeni yıl hareketliliği yerini sessizliğe bıraktı. Vatandaşlar, yeni yılın ilk cumasında ise camilere akın etti.
Kırşehir’de yılbaşı gecesinde kısıtlamalar öncesi yaşanan hareketlilik, kentte yerini sessizliğe bıraktı. Cadde ve sokaklarda sessizliğin hakim olduğu Kırşehir’de vatandaşlar da cuma namazına akın etti. Kısıtlama dolayısıyla cuma namazına gitmek isteyenler, evlerine yürüme mesafesi olan camilere gidebileceğinin duyurulmasıyla vatandaşlar soluğu camilerde aldı. Seccadelerini alan vatandaşlardan bazıları namaza torunlarını da götürdü.
Yasakların bitmesini ve artık camilere rahat gidilmesini isteyen Hüseyin Erdaş, "Evimizin yanında olan camiye gidiyoruz. Allah, bu belayı def etsin de insanlık kurtulsun” dedi.Ayrıca, bazı vatandaşlarda, kavşaklarda uygulama ve kontrol yapan polislere çay ikramında bulundu.
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