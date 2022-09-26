Yeni Sendika’dan maaş promosyonu çalıştayı

Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Yeni Sendika), sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının tüm yönleriyle ele alındığı bir çalıştay düzenledi.

Yeni Sendika Genel Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda, “Banka Promosyonlarının Etki Alanı ve Dağıtımına İlişkin Yasal Dayanaklar”, “Mevcut Banka Promosyon Uygulamalarının Yeniden Revize Edilmesine İlişkin Talep ve Beklentilerin Gerekçeleri”, “Mevcut ve Yeni Banka Promosyonu Sözleşmelerine İlişkin Önümüzdeki Sürece Yönelik Öneri ve Tavsiyeler” şeklinde üç ana başlık altında izlenecek yol haritası belirlendi. Yeni Sendika Genel Başkanı Metin Memiş, maaş promosyonu için imzalanan sözleşmelerin hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan raporu Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve ilgili bakanlıklarla paylaşacaklarını söyledi. Memiş, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın banka promosyonu sorununa nitelikli ve etkin bir çözüm bulabilmek amacıyla Yeni Sendika olarak bir çalıştay düzenledik. Çalıştayımıza akademi, bürokrasi, hukuki ve mali alanda tecrübeli katılımcılar katkı sağladı. Yapılan bu çalıştayımız sonucunda elde edilen görüş ve önerilerimizin kamuoyu ile paylaşılmasına, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesine karar verdik” dedi.

“Sağlıkçıların 980 milyar liralık maaşını kasasında tutan bankalar, bunun karşılığında sadece 20 milyar liralık promosyon ödedi”

Banka promosyonu sözleşmesi imzalayan kurumların çoğunlukla azami süre olan 5 yıla göre işlem yaptığını, değişen mevcut şartlarda ise bu uzun sürelerin yeni sözleşme yapılmasını geciktirdiğini belirten Memiş, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için son 5 yıl içinde yapılan banka promosyon sözleşmelerinden yoğunlukla ortalama 5 yıllık süreleri kapsayan toplamda 2022 yılı reel rakamlarıyla yaklaşık 980 milyar liralık çalışan maaşlarının banka hesaplarında işlem gördüğü, bankaların ise çalışanlara toplamda sadece yaklaşık 20 milyar liralık bir promosyon verdiği, bu bağlamda bahsedilen maaş-promosyon hacimlerinin birbiriyle son derece orantısız olduğunu gördük. Bu haliyle bu sözleşmelerin vicdanen kabul edilebilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.