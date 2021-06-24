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Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemleri başladı

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemlerine başlanıldı.

Genel 24.06.2021, 10:49
Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemleri başladı

Yeni normalleşme dönemiyle birlikte müftülüklerde nikah kıyma işlemlerine başlanıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik Müftülüğünce gerçekleştirilen nikâh kıyma işlemleri, pandemi sürecinde alınan tedbirler çerçevesinde yeni normal döneme geçişle birlikte yeniden başladı. Bu kapsamda düşük risk grubunda yer alan Bilecik’te 2021 yılının ikinci resmi nikahı, Bilecik İl Müftülüğü nikah salonunda kıyıldı. İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, İl Müftülüğü Nikâh Salonu’nda kıyılan resmi nikâh töreninde dua ederek, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.
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