‘Yeni Nesil Ticaret’te üs, Latin Amerika

Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren ev ve mutfak eşyaları sektörü yeni dünya düzeninde sürdürülebilir ihracatı kalıcı kılmak için çalışmalarını başlattı. Pandemi yılını 2 milyar 554 milyon dolar ihracatla kapatan sektör, 2021 ve sonrası için Latin Amerika çıkarması yapmaya hazırlanıyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, “Türkiye, ev ve mutfak eşyaları sektörü özelinde dünyanın en büyük 7’nci ihracatçısı konumunda. Hedefimiz sürdürülebilir ihracatı artırmak. Bu kapsamda Latin Amerika pazarı 2021 ve sonrası için kritik önem arz ediyor” dedi.

Sektör ihracatının 2015-2020 yılları arasında yüzde 14 oranında arttığına dikkati çeken Önder, “Üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörümüzün hedefleri 2021 ve sonrası için daha büyük. Halen global ölçekte 7’nci büyük ihracatçı olan Türkiye’yi ilk etapta ilk 5’e sokmak için EVSİD tüm pazarlama unsurlarını kullanarak sürdürülebilir bir ihracat artışı hedefliyor. Bunun ilk adımı olarak da pandemi döneminde uluslararası fuarların bazılarının iptal edilmesi üzerine hızlı davranarak Online B2B etkinliklerine ağırlık veriyoruz” dedi.

Önder, “İlk hedef olarak Latin Amerika ülkelerini seçmemizin altındaki ana gerekçe EVSİD tarafından bölge ülkelerine yönelik pandemi öncesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonrası edinilen başarı. Latin Amerika ülkeleri, dünya ev ve mutfak eşyaları ithalatının yüzde 5’ini oluştururken Türkiye’nin sektör ihracatından aldığı pay sadece yüzde 1,8. Bununla birlikte son 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen faaliyetler meyvesini vermeye de başlamış durumda. Sektör ihracatı 2015-2020 döneminde yüzde 14 büyürken Latin Amerika ülkelerine ihracatımız yüzde 61 oranında arttı. Ülkeler bazında ele alırsak Panama’ya sektör ihracatımız son 5 yıllık dönemde yüzde 230, Kolombiya’ya yüzde 120, Ekvator’a ise yüzde 358 oranında artmış durumda. Eski normalde yakaladığımız bu ivmeyi yeni dönemde dijital pazarlamanın da avantajlarını kullanarak sürdürmek istiyoruz” dedi.

Talepte artış olunca kontenjan artışına gidildi

EVSİD’in sanal ticaret heyetleri ve dijital pazarlama alanında ciddi tecrübe sahibi olduğunun altını çizen Önder, “Bu durum bizleri mutlu ediyor. 22-26 Şubat tarihleri arasında Latin Amerika ülkeleri ile toplam 5 gün sürecek ikili iş görüşmeleri sonucunda yaklaşık 10 ülkeden potansiyel alıcılarla online ortamda görüşmeler gerçekleştireceğiz. Etkinlik için ilk etapta 20 firmalık bir kontenjan vardı ancak gelen yoğun talep karşısında bu sayıyı 25’e çıkarmak durumunda kaldık” dedi.