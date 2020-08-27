Yeni nesil tarımla tanışıyor

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçirdiği İhsaniye Mini Bostanı, Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ve bölgede yaşayan çocukları ağırladı. Ekolojik tarım ve ürünler hakkında bilgilendirilen çocuklar, marul, brokoli, lahana dikerek farklı bir tecrübe yaşadılar.

Nilüfer Belediyesi tarafından Halkevi’nin yanında oluşturulan İhsaniye Mini Bostanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in ilk hasadı gerçekleştirdiği bostan, bu kez Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ve İhsaniye’de yaşayan çocuklara ev sahipliği yaptı. Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, çocuklara ekolojik tarım, ürün çeşitliliği ve bostanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, ürünleri de tanıttı.

Tarım üretimini yerinde inceleyen çocuklar da hayli keyif aldıkları bu buluşma sırasında mini bostanda yetişen ürünlerden topladı. Aileleri ile birlikte gelen çocuklar ayrıca bostana; marul, brokoli ve lahana ekti.

Zaman zaman iklim krizi ile mücadele konusunda çeşitli faaliyetler yaparak bu konuya dikkat çekmeye çabalayan Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerinin, bundan böyle sağlıklı, güvenli gıdaya erişim konusunda çeşitli çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş; “Pandemi döneminde hepimiz gördük ki, doğayla bağımızı tekrardan kurmalıyız ve sağlıklı, güvenli gıdaya erişim konusunda çalışmalar yürütmeliyiz. Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyelerimizin de; bu kapsamda yenli neslin tarım kültürünü tecrübe etmesi, ata yadigârı tohumları korumanın önemi ve GDO’nun zararlarına dikkat çekmek maksadıyla atölyeler, bilgilendirme çalışmaları ve tarım kampları düzenlenmesi gibi hedefleri var. Tohum ekimi, fide dikimi uygulamaları ile çocuklara bilinçli ve ilaçsız tarımın öneminin anlatılarak bunun yaygınlaştırılması, çocukların buradan öğrendikleri doğal tarım uygulamalarını okullarında da arkadaşlarına öğretmeleri üzerine çalışmalar yürütülecek” dedi.