Yeni Merkez Bankası binasına 'Selçuklu dokunuşu'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İstanbul Ümraniye'deki yeni binasının tasarımında güncellemeye gidildi. 2019 yılı sonunda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin idaresini eline aldığı İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak olan Merkez Bankası binasının mimarı değişirken, projenin tasarımı da baştan aşağı yenilendi.

2015 yılında Merkez Bankası tarafından düzenlenen yarışmayı kazanan Almanya merkezli mimarlık firması HPP'nin hazırladığı mimari proje iptal edildi. Bunun yerine, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nin mimari olan Şefik Birkiye'nin şirketi VizzionArchitects ile anlaşıldı. “Davet usulü” ihale yoluyla Birkiye'ye verilen projenin yeni hali ise Selçuklu mimarisinden izler taşıyor.

Vizzion Architects Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Birkiye

Merkez Bankası projesi, hep az katlı yapılar tasarlayan Birkiye'nin bugüne kadar çizdiği en yüksek bina olacak.

Görselleri kamuoyuyla paylaşılmayan ancak İstanbul Finans Merkezi projesinin çevresini saran panolarda yer alan mimari tasarıma göre, eski hali 55 kat olan binanın yüksekliği bodrumlar dahil 67 kata çıkartılırken arazinin tamamında da yapılaşmaya gidildiği görüldü.

Öte yandan, İstanbul Finans Merkezi projesinde yer alan BDDK, SPK ve diğer kamu kuruluşlarına ait binaların dış görünümünde de el sıkışılan bir başka mimarlık firması tarafından değişiklik yapılacağı öğrenildi. İsmini paylaşmak istemeyen bir yetkili, “Tüm binalar birbirleriyle mimari ve estetik açıdan uyumlu hale getirilecek” dedi.

EKOVİTRİN ÖDÜL VERMİŞTİ

Mimar Şefik Birkiye, Ekovitrin'in her yıl düzenlediği "Yılın Starları" ödülleri kapsamında ödül alan isimlerden biri. 2013 yılında "Avrupa'da Yılın Başarılı İş Adamı" ödülünü alan Birkiye, "Bu ödülü aldıktan sonra daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum" diyerek Ekovitrin ailesine teşekkür etmişti.

ŞEFİK BİRKİYE KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı,yeni yapılacak Taksim camiinin de mimarı olacağı açıklanan Şefik Birkiye, 1954 yılında Ankara’da doğdu.

1978 yılında Brüksel’de La Combre Mimarlık fakültesinden mezun oldu ve yüksek lisans derecesini şehircilik üzerine Catholic University of Louvain’den 1981 yılında aldı.

1979 yılında, önceleri Atelier d’Art Urbain adı ile bilinen Vizzion Architects’i kurdu.

1997 yılında, mimariye daha küresel bir yaklaşım segileyip, üstlenen projelerin gelişim sürecine doğrudan katılım sağlayabilmek için Vizzion Europe’u kurdu.

2006 yılında ise şirkete yeni bir yön verebilmek için ortaklarından ayrıldı. Bu hamle, projelerinin tüm gelişim sürecini doğrudan yönetebilmesine izin verdi.

Yüksek Mimar Şefik Birkiye, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mimarı olarak tanınıyor.

Taksim Meydanı’na yapılması yönünde onay verilen cami projesine ilişkin açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, caminin mimarının Şefik Birkiye olduğunu açıkladı.

Başarıları ve eserleri:

İki kez mimari oscarını kazanan, dünyaca tanınan mimar… Paris’teki Disneyland’ı genişletilmesi projesinde sorumlu olan 8 önemli mimardan biri de Birkiye’dir…

Felsefe’ye olan ilgi ve düşkünlüğü ile de tanınan Birkiye, Belçika’da bir felsefe dergisinin yönetim kurulunda yer aldığı gibi, radyolarda ve konferanslarda da konuşmalar yapar…

Yerel çağdaş mimari’yi savunan ve çalışmalarında da uygulayan Birkiye’nin Türkiye’deki eserleri arasında istanbul Klasis Otel ve Klasis Sağlık Klubü; dünyadaki eserleri arasında Monako Prensi Rainer için dev bir otel, Kahire’de üç gökdelen, Rusya’da iki ve Polonya’da bir otel sayılabilir…