Yeni medya ‘doğal reklam’a yöneliyor

Doğal reklam, internette belirli bir platform için özel olarak hazırlanmış, yer aldığı platformun içeriğine ve görsel tasarımına uygun reklamlardır. Doğal reklam uygulamaları da, günümüzde yeni medya içerisinde daha fazla alan bulmaya başladığı için dijital platformlarda karşımıza çıkmakta ve dijital haber platformlarının en yeni ve popüler gelir modellerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Doğal reklamın yeni medyadaki rolü ve okuyucuların tepkileri hakkında İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yakın da yapılan araştırmalar üzerinden bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Öncelikli olarak doğal reklamın tanımı açısından bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Mehmet Yakın, Doğal reklamların içerisinde yer aldığı sitenin, haberin formatına uygun reklam şekilleri olduğunu belirtti. Mehmet Yakın, “Örneğin, site daha çok çeşitli konularda testler yayınlayan bir siteyse bu testlerin sonunda içeriklerle ilgili reklamlar bulunabilir. Yaz ayında en çok gezilen yerler gibi bir başlığa ve konuya sahip haber içerisinde bu yerleri gezerken ayağınızda şu marka ayakkabı, başınızda şu marka şapka olsun temalı metinler ve yönlendirmeler yer alıyorsa bu çalışmaları doğal reklam olarak adlandırıyoruz” dedi.

Doğal reklam ile Advertorial arkasındaki farkı da aktaran Yakın, “Doğal reklamdan farklı olarak haber akışı içerisinde yer almaktan ziyade haberin kendisiymiş gibi görünür. Mesela, yaz ayında en çok gezilen yerler konulu bir site içerisinde ‘bu otele de gitmelisiniz çünkü şu özellikleriyle dikkat çekiyor veya insanlar bu otele ilgi duyuyor’ gibi bir içerik varsa bu çeşit reklamcılığa advertorial denir. Dolayısıyla doğal reklam haberin akışı içerisinde yer alırken advertorial habermiş gibi görünen markaya dair yazı, görsel, videodur” dedi.

Platformlar içinde farklı şekillerde yer alan reklamın daha ilgi çekici olduğunu da söyleyen Yakın, “Dijital haber platformlarında, metin içerisinde, doğal reklam, haber sitesi içerisinde görsel, gif, ses dosyası, video formatında sabit veya hareketli, pop-up denilen sayfayı kaplayabilen şekillerde sitenin teknolojisine ve reklam politikalarının esnekliğine uygun şekilde birçok türde reklam çalışmalarına rastlayabiliyoruz. Teknoloji geliştikçe bu reklam formatları her geçen gün farklılaşıyor ve artıyor. Bireyler reklama karşı ön yargılı olduğu için dijital platformlarda okuyucunun ilgisinin yoğunlaştığı yerde ve konuda, konuyla ilgili ürün, marka yerleştirmeleri yapılabiliyor. Böylece okuyucu odaklandığı metinle ilgili reklama daha çok ilgi duyabiliyor” şeklinde konuştu.

“Doğal reklama karşı okuyucu daha hoş görülü”

Doç. Dr. Mehmet Yakın, advertorial reklam yerine doğal reklama yönelik çalışmaların daha başarılı olduğunu belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllarda doğal reklamın etkinliğine dair yapılmış araştırmalara bakıldığında doğal reklamın diğer reklam türlerine göre oldukça başarılı olduğu görüldü. Sayfa üzerinde çeşitli boşluklara yerleştirilen reklam çalışmalarına (banner) veya sayfayı kaplayan reklam çalışmalarına (pop-up) göre doğal reklamlar okuma akışını bozmadığı ve yazı içeriğiyle uyumlu olduğu için haber okuyucuları tarafından kısa sürede benimseniyor. Bu yüzden halen yaygın bir şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Geçmişte reklam bombardımanına maruz kalan okuyucular günümüzde ‘bunu okuyorsan bu ürün de ilgini çekebilir’ mantığıyla yapılmış reklamlara karşı daha fazla hoş görüyle yaklaşıyorlar. Örneğin soğuk havalara ilişkin okuduğumuz bir haber içerisinde ısıtıcıya ilişkin, obeziteye karşı okuduğumuz bir haber içerisinde diyet ürünlerine ilişkin reklamlar daha anlayışla karşılanıyor. Okuyucu o anda haber içeriğiyle uyumlu ve ihtiyaç duyabileceği markalara, ürünlere daha olumlu tepkiler veriyor.”

“Okuyucu tarafından daha samimi algılanıyor”

Doğal reklam klasik reklam anlayışından bağımsız bir mantıkla okuyucunun okuduğu metinle ve izlediği videoyla alakalı olduğundan dolayı daha etkili olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yakın, “Reklamcılık bu noktada markaların ve okuyucunun daha doğal bir iletişim içerisinde bulunmasına yardımcı oluyor. Bireylerin bulunduğu, baktığı, dinlediği her yere reklam çalışması yerleştirmek yerine bu tip çalışmalar okuyucu tarafından daha samimi algılanıyor” dedi.

“Doğal reklam, bireyin reklama ön yargısının kırılmasını kolaylaştırıyor”

Yeni medya, bireylerin daha özgür hareket edebildiği, daha fazla kaynağa ulaşabildiği, içerik oluşturabildiği, karşılıklı diyalog kurabildiği bir alan. Bireyler bu bağlamda internet içerisinde dolaşıyor ve bu platformlar bireylerin hangi sayfada ne kadar kaldığı, hangi siteden geldiği, hangi yazılımla o siteye ulaşılabildiği, bireyin site sonrasında hangi sayfaya gittiği vb. birçok bilgi edinilebilmektedir.

Haber siteleri ve markalar açısından bu bilgilerin çok değerli bir veri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yakın, “Bu veriyi iyi analiz edebilen haber siteleri ve markalar hedef kitleyi daha net bir şekilde tanıyor ve tanıdıklara kişilere yönelik daha etkili ve net reklam çalışmaları üretebiliyor. Doğal reklam, bireyin reklama ön yargısının kırılmasını kolaylaştıran bir tür. Bu bağlamda her ne kadar diğer reklam türleri de yoğun olarak kullanılmaya devam etse de geleneksel reklam kanallarında uygulanamayan bir reklam türü olan doğal reklam aynı zamanda okuyucuların reklama ilişkin ön yargısını da rahatlıkla aşıyor” dedi.

Son olarak geleneksel reklamcılık mantığının yeni medyada da devam ettiğini belirten Doç. Dr. Yakın, “Bireyler değiştikçe reklamcılık anlayışı da zorunlu olarak değişiyor. Bireyleri daha iyi tanıyan, isteklerini daha iyi algılayabilen ve bu bağlamda ihtiyaç duyan bireylere yönelik etkili reklamların yapılma çabasının olduğu bir dönemdeyiz. Teknolojinin gelişmesi ve bireyin değişmesine bağlı olarak reklamcılık da her iki konudaki değişimleri takip ediyor ve uyumlanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.