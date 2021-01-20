Yeni Mahallenin çehresi değişiyor

İnegöl Belediyesi, Alanyurt Yeni Mahallede 5 parçadan oluşan yeşil alan, otopark, çok amaçlı saha, çocuk oyun alanı ve spor alanı çalışmasının startını verdi.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt Yeni Mahallede Yeni Hayat Sokak üzerinde bulunan ve toplamda 8300 metrekarelir alana sahip olan 5 ayrı parçalık sosyal donatı alanı oluşturmak üzere çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve heyetle birlikte çalışmaları başlayan bölgede incelemelerde bulundu.

Alanyurt’un son dönemde yerleşim alanları açısından da cadde ve sokaklarıyla daha geniş imkânlara sahip hâle geldiğini kaydeden Taban, “Donatı alanları anlamında da burada yerleşim arttıkça bizler de vatandaşımızın yaşam konforu içerisine girecek standartları arttırabilmek için adımlarımızı atıyoruz. Burada 5 parçadan oluşan toplamda 8300 metrekarelir bir alan var. Yeşil alan düzenlemeleri, otopark düzenlemeleri, çok amaçlı saha, çocuk oyun alanı gruplarımız ve spor aletlerimiz yer alacak projede. Ayrıca 2000 metrekare sert zemin ve oturma alanları ile yürüyüş alanlarımız var. Proje tamamlandığında ne demek istediğimiz güzel bir şekilde ortaya çıkacak. Yapılan çalışmalarda da vatandaşlarımızın asılan projelere bakarak önerilerini sunmalarını istediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yapılan çalışma kıymetli. İnşallah hayata geçirmek kısmet olsun. Farklı lokasyonlarda da çalışmalarımız sürüyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.