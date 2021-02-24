Yeni İnegöl örnek modelle şekilleniyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 200 bin nüfusa göre planlanan 12 bin dönümlük yeni yerleşim bölgesi Türkiye’ye örnek bir modelle şekilleniyor. Başta Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi ile ilgili altyapı kurumları ulaşımdan altyapıya kadar tüm ana hizmetleri yapılaşma başlamadan önce bölgeye ulaştıracak.

Bursa’nın merkez dışındaki en büyük ilçesi olan İnegöl’ün sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması, depreme dayanıklı modern konutlarla geleceğe taşınması amacıyla büyük önem taşıyan ‘Yeni İnegöl Projesi’, Royal Otel’de iki oturumda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, UEDAŞ, İNGAZ, Türk Telekom ve BUSKİ yetkililerinin katıldığı basına kapalı yapılan ilk bölümde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni İnegöl bölgesinde yapılacak ulaşım ve yol ağı, altyapı yatırım planı ve dere ıslah çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantının ikinci bölümünde de ilçedeki akademik ve meslek odalarının temsilcilerinin proje ile ilgili görüş ve önerileri alındı. Bu arada toplantı öncesinde doğum günü olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a sürpriz yapılarak yaş pasta kesildi.

Süreç hızlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl’ün sağlıklı gelişimi, ovanın muhafazası ve sağlıklı caddelerin sokakların yapılanması adına tonunun tüm tarafları ile çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi. Bölgede zaten devam eden çalışmalar olduğunu ancak özellikle ilk 5 yıllık dilimi kapsayacak şekilde sürecin hızlandırılması adına sahada yaşanan problemler ve yapılması gerekenler noktasında önemli değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Ben 2005-2006 yıllarıydı burada arkadaşlarımla gelip, ‘buralarda binalar yükselecek. Yeni İnegöl burada kurulacak’ dediğimde birçoğu beni hem eleştirmiş hem de gülmüşlerdi. Allah’a hamdolsun burada bir hayat var. Şuanda toplam 3 mahallede 31 bin nüfus var. İki etap TOKİ yapıldı. TOKİ’lerin ilk etabı yapılalı da 12 sene olmuş. Yani nihayetinde artık orada sağlıklı sorunsuz bir süreç için kaymakamımızdan, milletvekillerimizden tüm yöneticilerimizden güç alarak süreci hızlandırmış olacağız” dedi.

12 bin dönüm alan

Yaklaşık 12 bin dönüm alanı kapsayan bölgedeki arazilerin kamu kuruluşlarına bırakılması nedeniyle kamulaştırmayla alakalı bir sorun yaşanmayacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben bütün basın mensubu arkadaşlarımızın, İnegöl’deki tüm dinamiklerin ‘armudun sapı üzümün çöpü’ diyerek süreci akamete uğratmaktan ziyade hep beraber konuya sahip çıkarsak gerçekten çok iyi mesafe alırız diye düşünüyorum. İnegöl’ün nüfusu bu yıl 7 bin artarak 281 bini aştı. İnegöl Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyor ve gelişiyor. Büyükşehir olarak merkezde altyapıyla alakalı hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bu vesileyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim ama bittiğinde modern, sağlıklı bir yapıya kavuşmuş olacak. İçme suyunun kalan hattıyla, kanalizasyon ve yağmursuyu ile alakalı da ikinci etapta bir ihalemiz olacak. Yaklaşık 42,5 milyon Euro’luk bir ihale yılın ikinci yarısına yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kısa vadeli 100 milyon TL civarı bir yatırım ama orta ve uzun vadede baktığınızda 395 milyonluk çalışma yapacağız” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Yeni İnegöl bölgesi için planlanan 40 kilometrelik yeni imar yolları kapsamında ilk etapta 11 kilometrelik alanda kazı dolgu çalışmalarının da halen devam ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’ye örnek model

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban belediyecilik faaliyetlerini daha çok binalar yapıldıktan sonra tamamlandığını, yani Yeni İnegöl bölgesinde Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma sergilediklerini vurguladı. Yaklaşık 200 bin nüfus projeksiyonuna göre planlanan çalışmada Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle daha binalar oluşmadan ana arterler ve altyapı çalışmalarının yapıldığını dile getiren Taban, “Sayın başkanımızın ortaya koyduğu vizyonla Türkiye’de en iyi örneklerinden bir tanesini ortaya koymuş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz bu bölgede yolların açılması ile ilgili çalışmayı zaten yürütüyordu. Bugün artık tam koordineli bir şekilde ilk etapta kısa vadede neler yapabileceğimizi ele aldık. İnşallah yolumuza hızlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Sayın Başkanımıza ve toplantıya katılan kurum yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah yeni İnegöl hepimizin göz aydınlığı olacak ve bu bölgede depreme dayanıklı yapılar, sağlıklı cadde ve sokaklar, aydınlatma, kaldırım ve diğer donatı alanlarıyla örnek bir proje hayata geçecek” dedi.