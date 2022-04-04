“Yeni fakülteler yapılması yerine mevcut fakülteler akredite edilmeli” - Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “Kaliteli ve vasıflı eğitim olmadan eczacılık anlamını yitirecektir”

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczacılık fakültelerinin sayılarındaki artışla ilgili yaptığı açıklamasında, “Yeni fakülteler yapılması yerine mevcut fakülteler akredite edilmeli” dedi.

Vasıflı eğitim olmadan eczacılığın bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, ”Bizim mesleğimizin önündeki en büyük engellerden birinin maalesef fakülte sayıları olduğunu düşünüyoruz. Nedenine gelince de 1997 yılına kadar Türkiye’de 7 tane Eczacılık Fakültesi vardı ama şimdi 3 yeni Eczacılık Fakültesi daha açıldı ve sayısı 60’ı buldu. Hatta bununla ilgili bir raporlamada 2023 yılına gelindiğinde yüzde 30 civarında eczacının sektörde fazlalık oluşturacağını, bir eczacı enflasyonu oluşturacağını sunuyor. Biz bunu her defasında dile getirdik. Artık ülkenin daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yok. Mevcut eczacılık fakülteleri ile alakalı bir düzenleme, akredite zorunluluğu getirilebilir ki bu akredite fakültenin arasında sadece tanesi akredite olmuş durumda. Kaliteli ve vasıflı bir eğitim verilmediği zaman eczacının mezun olması sağlık sektörü açısından hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bizler bu yüzden ileride işsiz bir eczacı ordusu ile karşılaşmamak adına Bu uygulamalardan vazgeçilmesini talep ediyoruz” dedi.

Akın, fakülte sayısındaki artışın mezun sayılarına da yansıyacağı ve istihdam sorunları çıkaracağını söyleyerek, “Daha fazla eczacılık fakültesi ülkenin kaynaklarını boşa kullanmakla eş değer. Bu yüzden yeni bir fakülte açılmadan önce mevcut fakültelere akredite olma zorunluluğu getirilebilir. Belirli sayıda ve oranda eczacılık fakültelerinde öğretim görevlisi eczacının olması zorunluluğu getirilebilir. Üzülerek bu gelişmeleri izliyoruz ve daha fazla fakültenin mesleğimize vurulan en büyük darbedir diye düşünüyoruz. Çünkü eczacılar şu an için sağlık danışmanlığı rolünü çok zorlu şartlarda yapıyor. Artan eczacılık fakültesi sayıları ile birlikte de ister istemez mezun sayısındaki artışa bağlı olarak da istihdam problemi olacak. Diğer mesleklerde olduğu gibi bize de sirayet etmesi de geleceğimiz açısından son derece tehlikelidir” ifadelerini kullandı.