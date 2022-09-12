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Yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturması bugün tamamlanacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasıyla ilgili “17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128’i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak” dedi.
Genel 12.09.2022, 12:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasıyla ilgili “17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128’i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasının bugün tamamlanacağını açıkladı. Bakan Soylu, konuya ilişkin, “Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmasında sona gelindi. 17 bin 303 güvenlik soruşturmasının 17 bin 128’i tamamlandı. Devam eden 175 tanesi, bugün tamamlanacak. Yeni eğitim öğretim yılı, tüm öğrencilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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