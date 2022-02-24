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Yeni atanan 832 öğretmene ‘Hoş Geldiniz’ yemeği

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilçeye yeni atanan 832 öğretmene ‘Hoş Geldiniz’ yemeği verildi. Çiçeği burnunda öğretmenler bu vesileyle de ilçe yöneticileriyle ve yeni arkadaşlarıyla tanışma imkanı buldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğretmenlere telefon numarasını vererek, “Her türlü sorununuz için 24 saat beni arayabilirsiniz” dedi.

Genel 24.02.2022, 10:21
Yeni atanan 832 öğretmene ‘Hoş Geldiniz’ yemeği

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilçeye yeni atanan 832 öğretmene ‘Hoş Geldiniz’ yemeği verildi. Çiçeği burnunda öğretmenler bu vesileyle de ilçe yöneticileriyle ve yeni arkadaşlarıyla tanışma imkanı buldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğretmenlere telefon numarasını vererek, “Her türlü sorununuz için 24 saat beni arayabilirsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Ocak ayı sonunda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti. Bu öğretmenlerden 832’si bu ay içinde Bağcılar’da göreve başladı. Hayallerine ilk adımı atan genç öğretmenler, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği “İlçemize Yeni Atanan Öğretmenlerle Tanışma ve İstişare Toplantısı” adı altında bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen programda konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bağcılar ilçemize öğretmen olarak başlamanızdan büyük gurur ve onur duyuyorum. Allah mahcup etmesin. İstanbul’un en büyük ilçelerinden birinde görev yapmaya başladınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak sizlerden en büyük isteğimiz, vatanına, milletine, dinine, milli kültürüne, örfüne, adetine bağlı ve faydalı nesiller yetiştirmeniz” dedi.

24 saat emrinizdeyiz

Bağcılar’ın güzelliklerini birlikte yaşayacaklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Sizlerin Bağcılar ailemizin bir ferdi olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. ‘Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar’ diye güzel bir söz var. Sizler de gelecek nesilleri inşa edecek yeni nesiller yetiştireceksiniz. Cumhurbaşkanımızın hizmetlerinin yanında bizler de Kaymakamımızla birlikte Bağcılar ailesi olarak eğitim alanında sonsuz desteğimizi vermeye devam ediyoruz. Bizlere proje üretmenizi istirham ediyorum. Sizlerden fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Arzunuz, talebiniz bir ihtiyacınız olduğunda da telefonum her zaman açık, 24 saat emrinizdeyiz. Neticede yapacağınız insanlık çalışma bizim için bir gurur meselesidir. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Emek ve sabır isteyen bir meslek

Yeni başlangıçların yeni umutları da beraberinde getireceğine inandığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi: “Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleğidir. Emek, sabır ve fedakarlık isteyen bir meslektir. Bağcılar’daki tüm kurum ve kuruluşlarla her zaman sizlerin yanınızda olacağız.”

Konuşmaların ardından davetliler birlikte yemek yedi. Yeni atanan öğretmenler hem kendi aralarında hem de ilçedeki kamu kurumu yöneticileriyle tanışıp sohbet etti. Programa; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan ile İlçe Müftüsü Celal Büyük de katıldı.

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