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Yeni adli yıl öncesi Anadolu Adliyesi’nde alınan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama

YARGIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE KARTAL ANADOLU ADLİYESİ’NDE KORONA VİRÜSE YÖNELİK ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPAN BAŞSAVCI VEKİLİ İHSAN KAMİL AKÇADIRCI, DURUŞMALARIN YOĞUN OLDUĞU GÜNLERDE YAKLAŞIK 40 BİNE YAKIN VATANDAŞIN ADLİYEYE GİRDİĞİNİ VE ALINAN TEDBİRLERLE BU RAKAMIN 18-19 BİNLERE KADAR DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.

Genel 31.08.2020, 13:03
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Yeni adli yıl öncesi Anadolu Adliyesi’nde alınan korona virüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Yargıda yapılan değişiklikler ve Kartal Anadolu Adliyesi’nde korona virüse yönelik alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapan Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, duruşmaların yoğun olduğu günlerde yaklaşık 40 bine yakın vatandaşın adliyeye girdiğini ve alınan tedbirlerle bu rakamın 18-19 binlere kadar düşürüldüğünü söyledi.

Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda 1 Eylül’den itibaren yargıda yapılacak değişiklikler ve adli yıl öncesi korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı.

“Adli hizmet alması gereken kişiler haricindekileri almıyoruz”

Başsavcı Vekili Akçadırcı açıklamasında, “2020-2021 adli yıl başlangıç arifesindeyiz. Yarın yeni adli yıla başlayacağız. Yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstanbul Anadolu Adliyesi, dünyanın en büyük adliyesi. İnsan sirkülasyonunun son derece fazla olduğu adliyemizde öncelikle covıd-19 tedbirleri kapsamında girişleri sınırlandırmak. Adli hizmet alması gereken kişiler haricinde adliyeye girişleri engel olmaya başladık” dedi.

“Maskesiz adliyeye giriş yasak”

Vatandaşların adliyede işi olduklarına dair belgelerini sunarak, sosyal mesafe kuralına uyarak ve ateşleri ölçülerek adliyeye alındığını belirten Akçadırcı, “Öncelikle maskesiz adliyeye girişimiz mümkün değil. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda üretilen maskeleri satış noktalarından temin etmelerini tavsiye ediyoruz. Buna ilişkin kapılarımızda satış noktaları oluşturduk” diye konuştu.

“Amacımız hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütmek”

Duruşmaların yoğun olduğu günde yaklaşık 40 bine yakın vatandaşın adliyeye girdiğini ve alınan tedbirlerle bu rakamı 18-19 binlere kadar düşürüldüğünü kaydeden Akçadırcı, adliyede sosyal mesafe kuralına ilişkin uyarı levhalarının konulduğunu söyledi. “Amacımız hizmetleri sağlıklı şekilde yürütmektir” diyen Başsavcı Vekili, “Adliyemizin girişleri 8 kapıdan sağlanmakta. Vatandaş yoğunluğunun olduğu girişlerde özel güvenlik görevlilerimiz vatandaşları alternatif kapılara yöneltmektedir. Adliyemizin hem içinde hem dışında afişlerimiz, sosyal mesafeye uygun görsellerimiz mevcuttur. Adliyemizin birçok yerinde el dezenfekte solüsyonlarımız da mevcuttur” dedi.

“Yeni adli yılla birlikte SEGBİS’i çok daha verimli bir şekilde kullanacağız”

Başsavcı Vekili Akçadırcı, icra dairelerinde dört metrekareye bir kişi düşecek şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini söyleyerek, “Bu adli yılla beraber duruşmaların başlaması sebebiyle özellikle ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularımızın SEGBİS’in(Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) çok daha faal bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Yeni adli yılla da birlikte SEGBİS’i çok daha verimli bir şekilde kullanacağız. İnfaz kurumlarındaki bütün SEGBİS cihazları çalışır vaziyettedir ve mahkemeler çok aktif bir şekilde kullanmaktalar” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyet savcılarının duruşmalara çıkacak olması reform niteliğinde”

Yeni adli yılla birlikte iki değişikliğin hayata geçeceğini aktaran Akçadırcı, “Yargı Reformu Strateji belgesinde Cumhuriyet savcılarının 9 yıl aradan sonra duruşmalara çıkacak olması çok önemli ve reform niteliğindeki bir yeni uygulama olacaktır. 101 cumhuriyet savcımız İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Asliye Ceza, Fikri Sınai Ceza, Çocuk ve Ağır Ceza Mahkemelerinde duruşmalarda iddia makamındaki kürsüde yerlerini alacaktır. Bir diğer çok önemli gördüğümüz değişiklik ise İnfaz Hakimliği Yasasında yapılan değişiklik. Adliyemizde iki infaz hakimi görev yapmaktayken Hakimler Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesi ve akabinde çıkardığı yetki kararnamesiyle 4 infaz hakimi görev yapacaklar” dedi.

“Adli yıl açılış töreni yapılmayacak”

Başsavcılı vekili İhsan Kamil Akçadırcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni adli yıla ilişkin bir açılış töreni yapılmayacağını belirterek, “Tüm meslektaşlarıma, vatandaşlarımıza, ülkemize yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bir sonraki adli yılda daha görkemli, daha coşkulu bir adli yıl açılışı yaparız” diye konuştu.

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