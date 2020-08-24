Yemen’in Taiz kentinde maaşlarını almayan öğretmenler protesto düzenledi
YEMEN'İN TAİZ KENTİNDE AYLARDIR MAAŞINI ALAMAYAN ÖĞRETMENLER PROTESTO DÜZENLEDİKLERİ PROTESTO GÖSTERİSİ İLE HÜKÜMETE SESLENEREK MAAŞLARI TALEP ETTİ.
Yemen’in Taiz kentinde aylardır maaşını alamayan öğretmenler protesto düzenledikleri protesto gösterisi ile hükümete seslenerek maaşları talep etti.
Yemen’in Taiz kentinde maaşını alamayan binlerce öğretmen, protesto düzenledi. Mevcut şartların iyileştirilmesini isteyen öğretmenler sağlıklı bir eğitim dönemine başlayabilmek için ilk önce maaşlar verilmesi gerektiğini vurguladı. Düzenlenen protesto gösterisinde eylemciler Taiz sokaklarını dolaşarak Taiz valilik binasına geldi.
Eylemci Fuad Ahmed Halid, "Taiz’deki öğretmenleri, Kurban Bayramı’nı maaşı alamadan zor bir şekilde geçirdi. Yetkililer bu soruna ciddiye almıyor. Bu şekilde tüm öğretmenler için taleplerimizi alamazsak kapsamlı bir grev başlatabiliriz" dedi.
Taiz Valiliği Öğretmenler Sendikası Başkanı Müsteşar Abdülaziz Sultan, "Tüm Taiz öğretmenlerle yasal haklarımızı talep etmek için sokaklara çıktık. Öğretmenler maaşsız kaldılar” ifadelerini kullandı. Yerel kaynaklara göre hükümetin öğretmenlere maaş vermemesinin yanında, öğretmenler kötü şartlarda görevlerini sürdürüyor.
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